Ideea de nota 10 a unui constănţean. Ne promovează istoria în Italia

Ideea de nota 10 a unui constănțean. Ne promovează istoria în Italia

Asociația „Răzeșii Montalto di Castro Italia“ este formată din doar 120 de români, dar face tot posibilul să le găsească conaționalilor un loc în cărțile de istorie ale Italiei. Înființată în urmă cu cinci ani, această asociație se luptă din răsputeri pentru a ne face cunoscut trecutul și pe meleaguri străine.Președintele asociației „Răzeșii”, Vasile Sînzianu, un constănțean plecat la muncă în Italia de aproximativ 15 ani, spune că în 2015, la sesizarea unui istoric italian, Emanuele Eutizzi, și cu suportul financiar al vicepreședintelui asociației, Flavio Savarese, a început cercetarea arhivelor istorice din Primul RăzboiMondial ale localităților învecinate, unde, spre surprinderea sa, a descoperit un număr mare de români morți pe acest teritoriu, care au fost luați în primă fază prizonieri și și-au găsit sfârșitul pe teritoriul italian.Ulterior, o parte dintre aceștia au pierit din cauza bolilor, în lagăre, iar o parte au fost înrolați în armata italiană, în 1918, când a fost constituită legiunea „Horia, Cloșca și Crișan”.O mare parte dintre români veneau din zona Ardealului și o mică parte din zona Bucovinei, dar au luptat cu toții împreună cu armata IV italiană împotriva Imperiului Austro-Ungar, în jur de 3.000 de români fiind înrolați în această legiune.„Menționez că despre acest act vitejesc al legiunii române din Primul Război Mondial nu se menționează în cărțile istorice din Italia. Datorită acestui fapt, am luat inițiativă și, cu ajutorul a doi italieni, Emanuele Eutizzi și Flavio Savarese, am căzut de acord că este normal ca după o sută de ani acest petic de istorie uitat să fie adus acolo unde trebuie. Așa a luat naștere ideea de a construi pentru prima dată pe teritoriul italian un monument închinat militarilor români ce s-au jertfit pentru ideal. După ce Italia a ieșit din război prin armistițiu, această legiune «Horia, Cloșca și Crișan» a fost dusă la granița română, oficialii militari italieni au fost repatriați în Italia, iar legiunea a fost înrolată din nou în armata regală română, luptând pe frontul din Transilvania și Bucovina. Demersurile pentru acest monument s-au întins pe o perioadă de trei ani, deoarece italienii au acceptat greu acest eveniment pe teritoriul lor, dar, în cele din urmă, proiectul a avut succes”, a declarat Vasile Sînzianu.În ceea ce privește monumentul, acesta are o înălțime de 1.70 m și o greutate de 450 kg, are forma unei piramide, iar pe soclul monumentului sunt așezate o cască și o armă realizate după modelul celor din Primul Război Mondial. Monumentul este îmbrăcat în marmură și este amplasat în localitatea Montalto di Castro din provincia Viterbo, Lazio, unde trăiesc 9.500 de persoane, dintre care 850 sunt români.„Noi nu ne oprim aici, ne dorim ca o pagină din istoria Italiei să conțină informații despre jertfa adusă de militarii români în 1918 pe acest teritoriu italian”, a completat președintele asociației „Răzeșii”.