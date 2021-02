Icoană din secolul XIX, cu Arhanghelul Gavriil, la Muzeul de Artă Populară

Sub genericul „Icoane pictate pe sticlă din patrimoniul Muzeului de Artă Populară Constanţa”, instituţia vă invită să descoperiţi, în fiecare săptămână, pe pagina lor de Facebook, dar şi pe site-ul acesteia, câte o icoană. Prima dintre acestea provine din centrul de iconari de la Nicula şi datează din secolul al XIX-lea. „Scena Bunei Vestiri este încadrată de un chenar cu motive florale. În jumătatea stângă a compoziţiei este reprezentat Arhanghelul Gavriil, iar în cealaltă jumătate apare Sfânta Fecioară. Între cei doi se află o măsuţă pe care se află o carte deschisă. În colţul superior stâng apare pe nori alburii Sfântul Duh sub formă de porumbel. Pe icoană există o inscripţie incorect caligrafiată în alfabet chirilic, cu negru, dispusă pe fond albastru, deasupra nimburilor”, au detaliat reprezentanţii muzeului. Icoana are o cromatică în nuanţe de albastru, roz, verde, brun, galben, alb, negru, gri. Cei care doresc să o admire, aceasta se află în expoziţia permanentă a muzeului.