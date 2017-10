Iată oferta de spectacole pe scenele constănţene

3

vineri Muzeul de Arta a gazduit un regal de cultura si frumusete artistica! Merita mentionat. Vernisajul si intreaga manifestare artistica au fost la un nivel la care, in alte orae ale tarii publicul se calca in picioare sa participe. La noi, in Oradea, prertuim artistii pentru ca acestia reflecta cel mai bine adevaratul nivel al comunitatii, nu numai intelectual, ci si economic. Un edil inteligent si abil stie ca investitia in cultura adevarata(nu cea manelista si comerciala) atrage, la randu-i, investitii serioase si crestere economica. Cine se mira de asta nici nu mai trebuie sa intrebe, inseamna ca nu se afla la locul potrivit... Expozitia a fost superba,iar dupa aceasta, am avut surpriza sa raman si sa particip la o seara lirica incredibila! Nci un cuvant nici despre asta... Desi nu mai erau scaune pentru spectatorii care, se vede, asteptau cu nerabdare si comentau evenimentul. Felicitari, a fost o zi deosebita! Ma voi bucura de un sfarsit de saptamana cultural!