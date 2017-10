Iată cine va prezida juriul secțiunii “Un certain regard“

Isabella Rossellini, actriță și regizoare italo-americană, va prezida juriul care va atribui premiile la “Un certain regard“, una dintre in secțiunile oficiale ale Festivalului de la Cannes din 2015. Vor fi selectate circa 20 de filme, care vor fi anunțate în 16 aprilie, alături de cele din competiție, la această secțiune. Potrivit Agerpress, laureații vor fi anunțați la 23 mai, în penultima zi a festivalului. În vârstă de 62 de ani, Isabella Rossellini este fiica regizorului italian Roberto Rossellini și a actriței suedeze Ingrid Bergmana. A debutat în film alături de tatăl ei, ocupându-se de costume și a trecut la actorie în pelicula fraților Taviani “Il Prat“' (1979). A urmat cariera internaționala, fiind distribuită în “Ochi negri“ de Nikita Mihalkov, “Blue Velvet“ și “Wild at Heart“' de David Lynch sau “Two Lovers“ de James Gray. De asemenea, a regizat miniseriale despre viața animalelor — “Green Porno“, “Seduce me“ și “Mammas“. Festivalul de la Cannes, care va avea loc între 13 și 24 mai, îi va aduce în acest an un omagiu actriței Ingrid Bergman, cu ocazia centenarului nașterii sale. Isabella Rossellini va asista la proiecția documentarului “Ingrid Bergman, în Her Own Words“ de Stig Bjorkman și își va lansa spectacolul intitulat “Ingrid Bergman Tribute“, regizat de Guido Torlonia și Ludovica Damiani, ce va fi jucat pe mari scene internaționale. În curând, vor fi anunțați membrii juriului secțiunii “Un certain regard“.