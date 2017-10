Iată cine a câştigat trofeul Festivalului „Spiritul lui Caragiale“

Iată cine a câștigat trofeul Festivalului „Spiritul lui Caragiale“

Sala de spectacole a Centrului Cultural Năvodari a găzduit cea de-a IX-a ediție a Festivalului Național de Artă Dramatică „Spiritul lui Caragiale”, organizat de cadrele didactice din Școala Gimnazială „George Enescu” Năvodari.La această manifestare, au participat, în finală, după etapa eliminatorie, 18 trupe de teatru din școlile și liceele constănțene, dar și din țară, care au reprezentat județele Suceava, Prahova, Mureș, Teleorman, ce au pus în scenă piese din opera mereu actualului Caragiale.Concursul s-a desfășurat pe trei secțiuni: învățământ primar, gimnaziu și liceu.În cadrul acestei acțiuni, Primăria orașului Năvodari și Consiliul Local au acordat premii în bani participanților și au sponsorizat întreaga manifestare.În deschiderea festivalului, prof. Vasile Coman, directorul evenimentului, a rostit următoarele cuvinte: „Ți-aș fi cântat, Măria Ta, dar nu am timp. Ești colosal și-mi trebuie vreme multă. De aceea, las timpul viețuirii festivalului ce îți poartă numele - «Spiritul lui Caragiale» - să-l pomenească aici, numai aici, la Năvodari, și cei care încă nu s-au născut. Acesta-i cântecul meu, Excelență!”.Trofeul Festivalului „Spiritul lui Caragiale” a fost obținut de trupa Liceului „Lazăr Edeleanu” Năvodari, cu piesa „Biletele, domnilor!”, avându-i ca profesori coordonatori pe Mihaela Udrea și Silvia Leucă. La secțiunea învățământ primar, Premiul I a fost obținut de sceneta „Căldură mare”, pregătită de elevii de la Cambridge School Constanța, îndrumați de prof. Nicoleta Crețu. La secțiunea gimnaziu, Premiul I a revenit scenetei „O noapte furtunoasă”, pregătită de elevii școlii organizatoare a festivalului, sub îndrumarea prof. Liliana Bărăscu, iar la secțiunea liceu, Premiul I a plecat la Turnu Măgurele, elevii de la Liceul Teoretic „Marin Preda” fiind răsplătiți pentru interpretarea scenetei „D-ale Olimpiei”, adaptare după „D-ale Carnavalului”, sub îndrumarea prof. Cezarina-Alexandra Burcin.