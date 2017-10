Iată ce spectacole aduce Luna cadourilor pe scena Casei de Cultură

Seria spectacolelor programate în luna decembrie pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța se deschide cu comedia „Pluralul Englezesc”, de Alan Ayckbourn. Pe 4 decembrie, de la ora 19, constănțenii care au procurat bilete la acest spec-tacol se vor întâlni cu Ion Dichiseanu, Constantin Cotimanis, Armand Calotă, Cezara Dafinescu, Victoria Cociaș, Delia Nartea. Piesa prezintă trei ajunuri de Crăciun, trei petreceri diferite, găzduite pe rând în bucătăriile a trei cupluri din trei clase sociale diferite: familia Sidney, dornică de parvenire socială - soțul (Armand Calotă) și soția sa Jane (Delia Nartea), familia arhitectului Geoffrey (Constantin Cotimanis) și soția sa Eva (Victoria Cociaș) și familia bancherului Ronald (Ion Dichiseanu) și soția sa, Marion (Cezara Dafinescu). Acțiunea are loc metaforic în bucătăriile cuplurilor, determinând publicul să se identifice cu personajele. În camera neformală, oamenii își lasă garda jos și acționează fără să se ascundă. Ceea ce face „Pluralul Englezesc” nu doar una dintre cele mai bune piese a lui Ayckbourn, dar și una dintre cele mai bune comedii contemporane din lume, este umorul său briliant, înrădăcinat într-o nemiloasă prezentare de slăbiciuni de caracter.Prețul unui bilet este de 60 și 80 lei.Fuego și „lumina Crăciunului“ Pe 8 decembrie, de la ora 19, revine îndrăgitul artist FUEGO, cu concertul „Din lumina unui Crăciun”. Așa după cum ne-a obișnuit la fiecare sfârșit de an, artistul va porni din nou la colindat în această iarnă, aducându-ne în dar, prin cântul și vocea-i de excepție, magia Crăciunului, spre marea noastră bucurie. În cadrul turneului „Din lumina unui Crăciun”, Fuego va lansa, în exclusivitate, și un nou album de colinde și cântece de iarnă, melodii de suflet, purtând același titlu. Prețul unui bilet este de 40 lei.Concert de CrăciunPe 9 decembrie, de la ora 19,30, în premieră în România, vor ajunge pe scena Casei de Cultură „Virginia State Gospel Chorale”, în concertul „Celebrate Christmas”, cu invitații speciali J. David Bratton & Turkessa Mais. Corul a fost înființat în 1971. El oferă astăzi un show inedit, doborând barierele unui concert gospel clasic, aducând un plus de dinamism și energie 35 de artiști membri ai Virginia Gospel Chorale garantează un spectacol fascinant, în care grupul îmbină muzica, coregrafia și alte elemente surpriză pentru un moment special și o seară de neuitat. Prețul unui bilet este cuprins între 80, 100 și 130 lei. Tot pe 9 decembrie, dar de la ma-tineu, orele 10 și 12,30, școlarii sunt așteptați la un spectacol oferit de Teatrul „Luceafărul” din Iași - „L-am ales pe Moș Crăciun”. Prețul unui bilet este de 13 lei.„Bădăranii“, cu Mircea AlbulescuPe 16 decembrie, de la ora 19, spectacolul „Bădăranii”, de Carlo Goldoni, va fi jucat în locul piesei „Omul care a văzut moartea”. În distribuție: Mircea Albulescu, Costel Constantin, Gheorghe Visu, Eusebiu Ștefănescu, Adriana Trandafir, Cecilia Barbora, Gabriela Popescu, Miriam Rizea, Adrian Anghel, Sergiu Flesner, Alex Stanciu, Horia Muntean, Walid Elleathey, Dan Apavaloaie, Cecilia Barbota. Un spectacol în care trei bărbați își chinuiesc nevestele cu toanele lor și fac pe supărații doar ca să arate ei cine-s stăpânii în casă. Doar că soțiile lor fac tot cum le taie capul și la finalul piesei îi pun la punct pe bădăranii deveniți mielușei. Prețul biletelor este cuprins între 70, 80 și 100 lei.