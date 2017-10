Iată ce şcoli constănţene intră în febra evaluărilor

Iată ce școli constănțene intră în febra evaluărilor

Săptămâna aceasta, vor debuta și la Constanța evaluările-pilot programate la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, în intervalul 9 - 22 mai. Este pentru ultima oară când aceste evaluări se vor desfășura doar în anumite școli, cum este cazul acum în peste 200 de unități, de anul viitor aceste evaluări urmând să fie organizate la nivel național, conform Legii Educației.În județul Constanța, așa după cum am aflat de la prof. Mircea Vrană, inspector școlar general adjunct, unitățile de învățământ care au fost selecționate pentru administrarea pilot a evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt următoarele: Liceul „Mihai Viteazul”, din localitatea Mihai Viteazu, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Constanța, Școala Gimnazială Castelu, Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, Școala Gimnazială Amzacea, din locali-tatea General Scărișoreanu și Școa-la „Mircea Eliade”, din Cernavodă.Întrebat pe ce criterii au fost alese aceste unități, prof. Vrană a declarat: „Eșantionul de elevi stabilit la nivel național cuprinde 86 de școli pentru clasele a II-a și a VI-a, respectiv 136 școli pentru clasa a IV-a și a fost realizat de către Centrul Național de Evaluare și Examinare, astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrat în unități de învățământ distincte. De asemenea, testele care vor fi administrate, precum și baremele de corectare aferente sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare. Activitatea de pilotare vizează instrumentele de evaluare și procedurile de organizare a aces-tor evaluări, și nu măsuri punitive”, a mai adăugat același interlocutor.Pe de altă parte, ministrul Remus Pricopie a precizat că nu crede că aceste rezultate ar trebui luate în calcul, decât „dacă se dorește bonificarea elevului, adică elevul care a avut un rezultat foarte bun să primească o notă maximă în catalog”.Primii care intră în emoții, joi, 9 mai, și vineri, 10 mai, sunt micuții de la Liceul „Mihai Viteazul”, din localitatea Mihai Viteazu și cei de la Școala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța. Pe 15 mai, vor fi evaluați elevii claselor a IV-a de la Școala Gimnazială Castelu, Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, iar pe 22 mai, elevii claselor a VI-a de la Școala Gimnazială Amza-cea, din localitatea General Scă-rișoreanu și Școala „Mircea Eliade”, din Cernavodă.De la anul, pentru toată lumeaÎntr-o declarație televizată, ministrul Remus Pricopie afirma că aceste evaluări vor fi introduse din anul școlar viitor pentru absolut toate clasele „pare”, ca o formă de măsurare pe traseu: „Noi vedem rezultatele de la sfârșitul clasei a VIII-a, în condițiile în care nu există nicio evaluare până la sfârșitul clasei a VIII-a, semnificativă, și ne mai uităm la bacalaureat, care reprezintă iar rezultatul după patru ani”.Pe site-ul www.cugetliber.ro, puteți citi ce vor cuprinde aceste evaluări-pilot, pentru fiecare clasă.