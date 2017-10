Iată ce au sărbătorit elevii şi profesorii Şcolii "Ţiţeica"

Iată ce au sărbătorit elevii și profesorii Școlii "Țițeica"

Ştire online publicată Marţi, 28 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La câteva zile de la prăznuirea patronului spiritual, Școala „Gheorghe Țițeica” din Constanța a organizat la Casa de cultură a sindicatelor un spectacol conceput în două părți distincte: premierea elevilor merituoși, a cadrelor didactice coordonatoare ale acestora și a reprezentanților instituțiilor partenere ale școlii.Momentul artistic, o adaptare liberă după romanul lui Lewis Carroll, „Alice în Țara Minunilor”, a fost pus în scenă în regia actriței Rovena Paraschivoi, de la Teatrul „Elpis”.Directorul instituției, prof. Aneta Dragnea, a trecut în revistă rezultatele elevilor de la ciclul primar la diferite concursuri: „Comorile condeiului”, „Gazeta matematică Junior”, „Lumina Math”, „Arhimede”, „Amicii isteți”, „Gheorghe Țițeica”, „Euxin Math”, „Aventura cunoașterii”, „Copilăria, cuvânt și creație”, numărul mare de elevi premianți făcând imposibilă urcarea pe scenă a tuturor. Apoi au fost evidențiați elevii ciclului gimnazial care au obținut premii și mențiuni la nivel județean și național al concursurilor și olimpiadelor școlare. Amintim aici olimpicii naționali: Timpuriu Mircea, Olimpiada de fizică și Concursul de fizică aplicată „Ștefan Procopiu”, Husein Nur, Guneș Berkant, Guneș Berna, Olimpiada de limba turcă, Blacioti Cristina, Olimpiada de neogreacă, Feraru Roxana, Concursul național „Educație pentru sănătate”, Ionescu Dalia, Olimpiada de lingvistică. Acestora li s-au înmânat diplome și premii în bani oferite de Asociația de Părinți a Școlii „Gheorghe Țițeica”. De asemenea, au fost evidențiați micii artiști care au reprezentat școala la concursuri de profil: Ion Vlad, clasa a IV-a A, locul I la festivalul de teatru „Petre Ispirescu”, secțiunea monolog, Stoian Rareș și Caraman Iulia, clasa I A, locul I la festivalul „Bucuriile copilăriei”, secțiunea monolog, respectiv dans, trupa de teatru și grupul vocal Prichindeii a clasei I D, distinși cu premiul I la concursurile „Bucuriile Copilăriei”, respectiv „Diversitas”, Popescu David, clasa a II-a A, premiul I la concursul „Bucuriile copilăriei” și trofeul festivalului „Arlechino”. Nu au fost uitați nici sportivii: Nour John, vicecampion internațional la scrimă juniori și gimnastele Munteanu Emilia, Petre Amalia, Matei Bianca, Avram Ana Maria.La finalul spectacolului, prof. Cici Corina Vlad, directorul adjunct al instituției, a declarat: „În fiecare an, este o bucurie enormă această întâlnire cu părinții și bunicii, cu partenerii noștri de proiecte și parteneriate pentru că facem de fapt un bilanț și, trăgând linie, constatăm că avem de ce să fim mândri. În plus, văzându-i pe elevii noștri în calitate de artiști, înțelegem și mai bine potențialul enorm pe care fiecare copil îl are și pe care școala are menirea să îl dezvolte”.