Iată ce activitate au pregătit elevii de la Liceul Teoretic Murfatlar

Ştire online publicată Luni, 27 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii claselor a VI-a A și a VI-a C de la Liceul Teoretic Murfatlar și-au invitat părinții într-o lume creată de ei. Încurajați de prof. Nicoleta Ivanov, care le-a descoperit creativitatea și imaginația în cadrul orelor de română, ei au realizat prima lor cărticică - o compilație a compunerilor și a poeziilor lor. În cadrul activității „Cărticica mea de vis”, cei prezenți au pătruns în mirajul copilăriei, uitând de grijile cotidiene. În fața unui auditoriu, elevii și-au prezentat cărțile cu titluri variate și sugestive: „Contribuție la perfecțiune” (Elisabeta Șerban), „Gânduri de adolescent” (Andreea Muha), „Gânduri printre rânduri” (Andreea Nicola) sau „Întâmplări stranii” (Costin Păruș). Sceneta „Nu citești o carte!” interpretată de elevele Elisabeta Șerban și Ebru Caramanlî a adus zâmbete, dar și învățăminte. Elena Ghițescu, mama unei eleve de clasa a VIII-a, le-a dedicat special o poezie tinerelor talente, încheind: „Sunteți o mulțime de nestemate ce strălucesc minunat în razele părinților voștri. Să-i prețuiți și să-i ascultați! Doar așa veți străluci toată viața!”. Directorul unității, prof. Sorin Cernăianu, și prof. Cleopatra Crangă, director adjunct, au înmânat diplome elevilor și i-au felicitat pentru creațiile realizate, pentru atmosfera creată și pentru interesul părinților.