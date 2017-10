Şi tu poţi fi parlamentar european!

Și tu poți fi parlamentar european!

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Parlamentul European al Tinerilor, cea mai importantă organizație de tineret susținută de Parlamentul European și Comisia Europeană, își reia activitatea în forță și în 2010. Toți liceenii sunt invitați să participe la Sesiunile Regio-nale de Preselecție 2010 care se vor desfășura sub motto-ul: „We are the chance for a better world”, după cum urmează: preselecțiile Muntenia (19-21.03.2010 și 26-28.03.2010 Bușteni-județul Prahova), preselecția Moldova 7-9.05.2010, Oglinzi - jud. Neamț și Transilvania (14-16.05.2010 Bușteni județul Prahova). Fiecare eveniment va implica 70 de tineri cu vârste cuprinse între 16-21 ani (55 de candidați din instituțiile de învățământ din România, șefi de comitete, jurnaliști, board, juriu, atât români, cât și străini) din rândul cărora vor fi selectați cei 12 reprezentanți/preselecție la Sesiunea națională de selecție 2010 din toamna acestui an (în total 48 de tineri). Participarea la selecție este condiționată de aplicarea într-o delegație de 11 tineri candidați pe grupa de vârstă 16-21 ani (10 politicieni plus un muzician de muzică clasică, instrument sau canto) organizați într-o delegație regională și proveniți din aceeași instituție de învățământ, eventual delegatul muzician poate proveni dintr-un alt liceu de specialitate. Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții: vârsta 16-21 ani, limba engleză fluent (franceza constituie un avantaj), preocupări în domeniul politic european, implicare în acțiuni de tineret și de cetățenie activă, rezultate școlare generale bune care să asigure tânărului un bagaj de cunoștințe generale consistent. Termenul limită pentru trimiterea candidaturilor de către ambasadorul delegației este 26.02.2010 pentru preselecțiile Muntenia. Pentru transmiterea dosarului complet de candidatură, care conține informații suplimentare și formularele de aplicație sunteți rugați să contactați pe mail la adresa de mail office@eypromania.eu, sau pot fi descărcate de pe site-ul organizației www.eypromania.eu. Totodată, sunteți invitați să consultați www.eypej.org și www.eypromania.eu pentru informații legate de activitatea Parlamentului European al Tinerilor.