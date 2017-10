Şi o veste bună - cresc salariile în învăţământ

1

cata umilinta ptr acesti oameni..cata scarba are statul

Da..pana si sofeerii de pe Ratc au primit mai mult 200marire salariala si bonuri.de masa..medicii si asistentele au primit a doua oara cate 100in plus la salariu..iar ptr.profesori..un 50ron in plus..cata scarba aveti..si apoi vreti sa se speteasca muncind?chiar credeti ca puteti umili oamenii intr-un asa hal si totusi sa.si faca datoria?nu toti mediteaza iar salariul incepe de la 975,cat un necalificat..iar profesorii au di studii superioarr si i incadrati in acelasi salariu cu un muncitor necalificat..si CFR istii fara liceu au salariile mai mari...si un lacatus de intretinere are salariul mai mare..si o femeie de serviciu de la judecatorie castiga mai bine..si atunci..nu i de mirare ca rezultatele elevilor sunt care sunt.. multe mamici se au zmeoaice..ca ar face ele si ca ar drege..insa.daca le lasi 30de minite in clasa .incep"nici pentru 2000de ron n as sta sa i educ..la cat de agitati sunt"