Şi elevii din Medgidia au votat

Și elevii din Medgidia au votat

În cadrul Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, s-a derulat procesul de alegere a reprezentanților Consiliului Școlar al Elevilor. Electoratul, format din elevii claselor gimnaziale ale școlii, a ales candidatul preferat, exprimându-și opțiunea în secții special amenajate și sub atenta monitorizare a directorului prof. Sorina Eftimi, a consilierului educativ, prof. Lenuța Ștefan, a liderului sindical, prof. Gafar Echrem, și a președintelui Asociației de părinți „Lucian Grigorescu”, Monica Horneț.Candidații, patru elevi de gimnaziu, cu platforme atent elaborate și însemne electorale reprezentative - Sebastian Barbu (a VII-a A), Bianca Boca (a V-a A), Bianca Iancu (a VI-a C), Eduard Palton (a VII-a A) - au urmărit momentul cu mare emoție.În final, elevul Eduard Platon a fost declarat președinte, Sebastian Barbu și Bianca Boca - vicepreședinte, iar pe eleva Bianca Iancu - secretar al Consiliului Reprezentativ al elevilor.Referindu-se la acest eveniment, directorul Sorina Eftimi afirmă că a urmărit familiarizarea elevilor școlii cu demersul electoral, în scopul educării acestora în spirit civic și democratic.