„Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?“

În decembrie, la Casa de Cultură

„Și caii se împușcă, nu-i așa?“

Ştire online publicată Luni, 02 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Maia Morgenstern va juca la Constanta, pe 8 decembrie, în spectacolul „Și caii se împușcă, nu-i așa?”, o piesă bazată pe romanul omonim al scriitorului Horace McCoy, a cărui ecrani-zare semnată Sydney Polack (1969) i-a adus lui Jane Fonda un Oscar în 1970. Cât de mult timp ai putea dansa pentru 50.000 de dolari? Cât de repede se pot pierde valorile umane și care sunt consecințele fugii după bani sunt doar o parte dintre subiectele sensibile pe care le atinge piesa „Și caii se împușcă, nu-i așa?”. Spectacolul, realizat de Com-pania D’Aya, o are în rolul principal pe Maia Morgenstern și este regizat de Chris Simion, cea pe care presa a numit-o „tipa care a adus puștimea la teatru”. „Și caii se împușcă, nu-i așa?” surprinde tragedia omului contemporan și a societății devoratoare în care trăim. Concursul de dans, aflat în centrul întregii povești, deși are o miză mare, are reguli foarte stricte, participanții fiind nevoiți să danseze 24 de ore, din care doar două ore se pot relaxa. Povestea unei tragedii petre-cute în timpul unui maraton de dans în anii ‘30. Un concurs de dans și o miză tentantă: 50.000 de euro. Reguli stricte, dure, umilitoare pentru participanții care provin dintr-o clasă soci-ală submedie, cu multe aspirații neîmplinite, și cu multe vise susținute doar de alte vise. O sală unde nu trebuie decât să dansezi, până când pici de oboseală, pentru o sumă de bani care îți provoacă amețeală. Un concurs despre cum alergi toată viața pentru nimic, despre cum uiți de valorile autentice și despre cât de ușor poți cădea în capcana banului, a reperelor materiale, pragmatice, facile. Alături de Maia Morgenstern vor mai juca Antoaneta Cojocaru, Tudor Aaron Istodor, Ela Ionescu, Cuzin Toma, Gabriel Fătu, Carmen Lopazan, Ioana de Hillerin și Mihai Marinescu. Scenografia este semnat de Adina Mastalier și coregrafia de Carmen Coțofană.