Şi-a găsit dreptatea în instanţă! Prof. Mădălina Belcin a câştigat bătălia cu ISJ

Prof. Mădălina Belcin a mai spus că, la acest moment, nu mai este interesată de postul de manager.



La rândul său, directorul Anamaria Ciobotaru a declarat că nu a fost și nu este parte în acest proces.



„Nu cunosc amănunte și nu vă pot da un punct de vedere, pentru că nu cunosc speța”, a explicat ea.



Întrebați ce decizii vor lua acum la Colegiul Pedagogic, cine va fi manager în continuare și ce se va mai face acolo, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au declarat că, la acest moment, se



așteaptă decizia Curții de Apel.



„Hotărârea va produce efecte după ce iese comunicatul lor și vom pune în aplicare ce se va decide”, a precizat Cristina Ivan, purtătorul de cuvânt al ISJ.



În speță, actul administrativ face referire la rezultatul concursului pentru ocuparea funcției de director al Colegiului Pedagogic. Așa s-a ajuns ca, la începutul acestei săptămâni, procesul să ajungă la final, iar magistrații să decidă casarea sentinței recurate și chiar anularea, în parte, a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct.„În sfârșit, am câștigat procesul, definitiv și irevocabil, un proces pe care eu l-am dus cu Inspectoratul Școlar Constanța referitor la niște nereguli semnalate în timpul concursului din 2016. A fost un concurs care a vizat trei probe diferite, la care eu am luat un punctaj mai mare decât contracandidata mea, Anamaria Ciobotaru, actual director al instituției, și alte două probe de CV. La aceste probe de CV, doamna director, având doctoratul, a trecut peste mine, dar la proba de interviu, au existat nereguli, iar Judecătoria a decis că este adevărat ce le-am spus. Pe scurt, planul managerial pe care orice director în funcție, orice școală îl are se numește plan de dezvoltare instituțională (PDI) și are o durată de patru sau cinci ani, conform legii. Pe planul doamnei director scria 2011-2016, deci era în vigoare la acest moment, dar ea l-a declarat expirat și a prezentat în cadrul concursului un alt plan de dezvoltare instituțională, care i-a fost admis. Acest plan a fost trecut, însă, prin consiliul profesoral și de administrație abia în noiembrie 2016, după susținerea efectivă a concursului. Eu l-am analizat, în schimb, pe al dumneaei, întrucât ea și-a dat seama că nu poate câștiga concursul cu un plan slab și l-a declarat expirat. Mie mi-a pus la dispoziție planul 2011-2016, pentru că legea spunea că dacă el există, trebuie analizat cel prezent. Dacă nu, trebuie făcut unul nou. Eu considerând că el există, l-am analizat pe acesta, care era foarte slab. Cert este că, la interviu, eu am fost descalificată, pentru că în loc să prezint un PDI nou, am prezentat PDI-ul directorului în funcție. Am făcut contestație și timp de trei ani de zile ne-am luptat. Acum, nu mai cere nimeni nimic, decât anularea rezultatului concursului, pentru că nu este corect ce s-a întâmplat. Comisia din care au făcut parte mulți inspectori școlari a fost tendențioasă în 2016 și s-a dovedit cu greu acest lucru”, a precizat cadrul didactic.