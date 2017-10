Şi a fost cea mai scurtă zi de şcoală

Și a fost cea mai scurtă zi de școală

Buchete imense de flori, veselie, aparate de fotografiat, camere de filmat, multe amintiri de împărtășit, reproșuri că „nu te-am văzut, fatah, mai deloc pe mess?”, prea puțini politicieni pe câtă „foșgăială” s-a făcut, chiar și artificii la Școala nr. 39, cam acestea ar fi, alandala, coordonatele primei zile de școală din cel care este considerat de ambele părți, cadre didactice și părinți, anul școlar experimental. Micuții și-au atârnat în cui rolele, bicicletele și-au găsit și ele „adăpost”, jucăriile și jocurile vor avea mai mult de așteptat acum, locul lor fiind luat în curând de teme, lecții și lecturi. Grădinița s-a delimitat prin… „gard în gard“ de Școala 5 Și pentru că toată vara am ținut „pulsul” scandalului de la Școala nr. 5 „Nicolae Iorga”, care ba se muta la Școala nr. 2, ba la Școala nr. 6 „Nicolae Titulescu”, ba numai gimnaziul ș.a.m.d., nu puteam să ratăm deschiderea anului școlar la această instituție care de anul acesta împarte „acoperișul” cu Grădinița cu program prelungit „Cip și Dale”. Nu și curtea interioară, pe care RAEDPP, de comun acord cu conducerea ISJ și a grădiniței, a considerat că e mai bine să o delimiteze cu un gard „securizant”, cum se poate vedea din foto jos. Întrebată dacă este mulțumită de compromisul la care s-a ajuns, directoarea Școlii nr. 5, Drăguța Dascălu, a afirmat că a mai existat grădiniță în această instituție. „Prima mea declarație a fost că nu se poate și trebuie să existe o cale de mijloc pentru a funcționa și grădinița și noi, ca școală. La clasa a V-a și a VI-a avem copii în cărucior și am solicitat clase la parter, așa încât grădinița a fost delimitată printr-un zid”. Împreună am mers să vizităm fiecare clasă din cele opt existente și care, scriptic, însu-mează 265 de elevi. Faptul că din fiecare clasă lipseau câte trei-patru copii ne-a fost justificat de perioada de Ramadan în care se află elevii de etnie musulmană (circa 52,5 la sută din populația școlară a acestei instituții) și care presupune post până la apusul soarelui. Iar părinții a doua zi, obosiți, nu-i mai pot trezi pe copii. Alții sunt pe drum dinspre Spania sau Italia… Artificiile, la concurență cu soarele! La Școala nr. 39, proaspăta directoare (de două luni) Nicoleta Cornescu și-a dorit să marcheze prima zi de școală într-un mod cu totul și cu totul deosebit, „mai ales că fuseseră invitate și personalități politice și n-aș fi vrut ca amintirea copiilor să fie una a cadrelor didactice care întorc spatele!”, ne-a declarat prof. Cornescu. „Artificiile, care au durat câteva minute, au fost suportate din sponsorizările părinților, la fel cum din sponsorizări am zugrăvit școala, pentru că nu puteam primi elevii într-o școală dezastru”, a mai adăugat același manager. „Cuget Liber“ i-a adus vestea demiterii Numită director al Școlii nr. 23 în luna februarie 2008, prof. Liliana Enache, în urma calificativului „nesatisfăcător” obținut la evaluarea sa managerială, a fost demisă din funcție în cadrul consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, ce a avut loc vineri, 11 septembrie. Cu toate că a fost chemată în ziua respectivă pentru a da anumite explicații, prof. Enache a aflat despre demiterea sa chiar de la reporterii „Cuget Liber”. Și pentru că nu-i venea să creadă, a rugat o colegă să cumpere presa pentru a citi negru pe alb. „Dacă aș fi știut acest lucru, nu aș mai fi participat la deschiderea anului școlar, pentru că mi se pare mult mai indicat ca acest lucru să fie făcut de cea pe care deja au numit-o. Pentru că eu cred că deja se știe cine ar trebui să vină pe post, cu excepția mea. Mi s-ar fi părut mult mai corect din partea ISJ! Nu este deloc plăcut să constat că m-am aflat în fața corpului profesoral, al părinților pentru a deschide noul an școlar și de fapt să aflu din presă că sunt demisă”. Întrebată de ce consideră că a primit calificativul „nesatisfăcător”, prof. Enache ne-a declarat că au fost foarte multe contestații din partea cadrelor didactice. „Se dorea demiterea mea ca să nu mai fie inspectoratul asaltat. Și-atunci indiferent ce aș fi făcut în școală nu era bine. Din 26 februarie 2008, de când am venit la această școală, m-am străduit să arate așa cum arată acum, și nu distrusă cum am găsit-o. M-am apucat de vopsit, de zugrăvit, am adus mobilier modular, am vorbit să se toarne ciment în curtea școlii, marile probleme cu sala de sport. Nu poți mulțumi pe toată lumea și nu știu de fapt de unde a pornit acest conflict. Ca manager de școală am avut de făcut foarte multe acte în marea majoritate a timpului, în timp ce cadrele didactice făceau contestații. Dacă părinții veneau cu reclamații nu-i lăsăm să ajungă la inspectorat și le rezolvam local, prin mediere. Și am fost condamnată de lipsa de comunicare”. În final, prof. Enache a afirmat că nu a beneficiat de nici o îndrumare din partea inspectorului de sector, în persoana prof. Gabriela Bucovală. „Doar controale peste controale, ocazie cu care mi se cereau diverse documente”.