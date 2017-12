Hour of code, la Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" din Medgidia

Timp de o săptămână, elevii Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia au avut ocazia de a experimenta lucruri noi și de a demonstra, încă o dată, că învățarea prin joacă este cea mai plăcută.Activitățile s-au desfășurat în cadrul campaniei Hour of Code.„Cel mai de amploare eveniment IT din lume”, așa a fost numit Hour of Code încă din 2014, când România s-a alăturat mișcării. Timp de o oră, oricine poate învăța bazele programării cu ajutorul tutorialelor interactive.Bill Gates, președintele Microsoft, spunea că „Programarea îți deschide mintea, te ajută să gândești mai bine și este de folos în toate domeniile”, iar Mark Zuckenberg, fondatorul Facebook-ului, declara că „Politica noastră de pe Facebook este de a angaja literalmente cât mai mulți ingineri talentați și că nu sunt destui oameni care au aceste abilități”.„Hour of Code ne-a introdus în lumea digitală într-un mod nou, care stimulează imaginația, dezvoltă și deschide mintea. Elevii noștri din clasa a IX-a au fost entuziasmați de fiecare dată când reușeau să treacă la un nou nivel. Ne dorim să revedem aceste reacții. Hour of Code a fost cu de toate. Minec (A.P.)