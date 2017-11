Horia Brenciu face ce-i spune Moş Crăciun

Horia Brenciu face ce-i spune Moș Crăciun

Horia Brenciu va susține concertul „Fac ce-mi spune Moș Crăciun” pe 21 noiembrie, ora 20.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța. Din program nu vor lipsi compozițiile de Crăciun, colindele tradiționale românești și, bineînțeles, celebrele partituri americane.„De mult timp îmi doream să cânt piesele mele de Crăciun, «Noapte de Crăciun» sau «Seara ta de Crăciun», dar și minunatele noastre colinde tradiționale. Și pentru ca tabloul să fie complet, «Jingle bells» sau «It’s the most wonderful time of the year» trebuie să fie și ele prinse în playlist, nu-i așa? Pare puțin, aveți dreptate, dar cu atât mai mult, trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Așadar, tot ce v-ați dorit să auziți de Crăciun veți putea savura într-o singură seară”, a declarat, de curând, artis-tul.