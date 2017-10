Hore, chiote şi lacrimi la afişarea rezultatelor la bacalaureat

Hore, chiote și lacrimi la afișarea rezultatelor la bacalaureat

Emoții și lacrimi de bucurie sau de necaz, sâmbătă, la porțile liceelor. Absolvenții clasei a XII-a au așteptat cu nerăbdare rezultatele de la examenul de bacalaureat. După două săptămâni de probe și examene, emoțiile lor au atins apogeul când rezultatele au fost afișate aproape de termenul limită impus de Ministerul Educației și Cercetării. La Liceul Teoretic „Ovidius“, comisia a făcut publice rezultatele cu puțin timp înainte de ora 16, spre disperarea părinților și a elevilor ce așteptau de dimineață în curtea școlii. Ei s-au călcat în picioare pentru a fi printre primii la geamul cu listele. Tensiunea a fost maximă. S-au împărțit coate, pumni, priviri și chiar cuvinte urâte. Reacțiile au fost pe măsura adrenalinei din venele tinerilor: țipete, chiote, sărituri, îmbrățișări. „Am scăpat, băi!“, „Am făcut-o și p-asta!“, se auzea din gurile tuturor. Părinții își felicitau odraslele, promițându-le diferite cadouri. „De bacalaureat a trecut, acum mai are facultatea. I-am promis că, dacă reușește și acolo, o las să plece împreună cu prietenele ei într-o excursie în străinătate “, ne-a spus mama unei eleve, fericită posesoare a unei medii de peste 9. Pe fața unora, însă, se putea citi dezamăgirea. „A luat notă mică la limba română, scris, și s-au dus pe apa sâmbetei toate celelalte note mari”, ne-a mărturisit o altă mamă, cu lacrimi în ochi. „Vom face contestație, poate ia peste 5!“, s-a îmbărbătat femeia singură. După afișarea listelor, băieții au fost cei mai gălăgioși. Au chiuit, au dansat, s-au felicitat cât mai zgomotos posibil. „Nu știu de ce își făceau griji că vor pica, pentru că toți sunt copii foarte buni și s-au pregătit mult timp pentru examen“, ne-a declarat mama unuia dintre petrecăreți. Fetele, ceva mai rezervate, dar la fel de fericite, s-au refugiat în brațele părinților pentru a-și ascunde lacrimile de bucurie. Promovabilitate de peste 96% Notele mari de la probele orale nu s-au mai regăsit în notele de la probele scrise, mai ales la limba română. Se pare că textul argumentativ le-a dat multă bătaie de cap candidaților, pentru că mulți dintre candidați au fost depunctați la acea cerință. Am văzut pe liste numeroși elevi care, deși aveau nota maximă la proba orală, la testul scris de-abia reușiseră să ia un cinci sau un șase. La nivel județean, situația este însă destul de bună. Potrivit președintelui Comisiei Județene de Bacalaureat, inspectorul școlar general adjunct Steluța Andrei, promovabilitatea în județul Constanța depășește 96 de procente. La bacalaureatul 2006 au promovat 92,08% candidați. 