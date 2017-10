„High School Fest” ediţia a III-a. Fiecare generaţie merită muzica ei

„High School Fest” ediția a III-a. Fiecare generație merită muzica ei

Proiectul High School Band, conceput de către Grupul pentru Jurnalism, Cultură și Comunicare a ajuns la al treilea festival. Având aceeași deviză „Fiecare generație își merită muzica ei”, High School Band invită toți degustătorii de muzică bună să vadă un battle on stage între cele mai bune 8 trupe ce aparțin de HSB. Mâine 11 aprilie, și vineri 13 aprilie, după ora 17.00 începe festivalul, găzduit de club Doors. Câștigătorii High School Fest vor cânta în deschiderea trupei Zero, de sâmbătă,14 aprilie. Proiectul High School Band a fost demarat la începutul lunii iunie 2011, fiind coordonat de muzicianul Ursu Mihai și ajutat de muzicieni cu studii de specialitate precum percuționistul Tănase Emil, profesorul de chitară Teodoroiu Viorel și trainerul de voce Eugen Brudaru, solistul vocal al trupei White Walls.Trupele ce vor urca pe scenă astăzi, 11 aprilie, sunt Trupa 9, Vector Director, South River și The Take Off. Himera, No Paradise, Words on Sand și 13 Cuvinte sunt înscriși pe lista pentru ziua de vineri, 13 aprilie. La High School Fest-ul anterior, organizat în club Pulse, trupa câștigătoare a fost The Take Off, urmată foarte îndeaproape de către Words on Sand.