"Healthy Life is happy life". Stil de viaţă sănătos la Şcoala Gimnazială nr. 2 Ciocârlia de Sus

"Healthy Life is happy life". Stil de viață sănătos la Școala Gimnazială nr. 2 Ciocârlia de Sus

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 2 Ciocârlia de Sus învață, anul acesta, cum să aibă un stil de viață sănătos și cum să acorde primul ajutor. Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului „Healthy life is happy life”, derulat de Școala nr. 2 Ciocârlia de Sus, unitate școlară structură a Școlii Gimnaziale nr. 1 Ciocârlia, în perioada 2017 – 2019. Este vorba despre un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici între școli, proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus +.Partenerii școlii din Ciocârlia sunt unitățile de învățământ Bucak Ayse Ortaokulu din Turcia, Szkola Podstawowa, Zespol Szkolno, Przedszkolny, din Polonia, SMS Bovio – Palumbo, Trani, Italia, Sredno Uchilishte „Ivan Vazov” din Sopot, Bulgaria, și Escola Els Raiers, La Pobla de Segur, din Spania.„Proiectul pune accent pe formarea și dezvoltarea în rândul elevilor, profesorilor și al comunității locale a unui stil de viață sănătos, acordarea primului ajutor și protecția mediului. Activitățile derulate în cadrul proiectului vor conduce la creșterea interesului pentru a face sport și a fi activ și vor oferi cadrelor didactice și școlilor implicate în proiect noi cunoștințe și experiențe pentru îmbunătățirea metodelor de predare și învățare”, explică managerul de proiect, prof. Florica Nicolae.De asemenea, îmbunătățirea abilităților personale interculturale și lingvistice pentru a facilita comunicarea transfrontalieră, promovarea și sensibilizarea cu privire la învățarea europeană pe tot parcursul vieții sunt obiective vizate de proiectul „Healthy life is happy life”.Săptămâna trecută, a avut loc în Trani, Italia, prima întâlnire transnațională de proiect, la care au participat câte trei profesori din școlile partenere. Aici, s-au desfășurat o serie de activități, conform programului stabilit de către școala gazdă din Italia, coordonator prof. Marilina Lorningo.Schimb de experiență în ItaliaÎn prima zi de activități, participanții au vizitat cele două locații ale școlii, au asistat la secvențe din activitatea școlii, s-au întâlnit cu profesorii din echipa de proiect și cu directorul școlii, Antonio de Salvia. După-amiază a avut loc ședința de proiect în care s-au prezentat, atât țările, cât și școlile participante în proiect.În cea de-a doua zi a reuniunii au avut loc, în două sesiuni, discuții pe marginea activităților din proiect, cât și distribuția responsabilităților în cadrul acestora, stabilirea datelor limită pentru realizarea produselor finale și discuții referitoare la organizarea bugetului de implementare al proiectului.În ultima zi a întâlnirii, participanții l-au vizitat pe primarul localității Trani, iar după-amiază a avut loc o sesiune de evaluare și monitorizare a activităților proiectului, s-au aplicat chestionare și s-au hotărât datele următoarelor întâlniri.La această mobilitate au participat, din partea Școlii Gimnaziale nr. 2, Ciocârlia de Sus, managerul de proiect, prof. Florica Nicolae, coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Dan, și responsabilul TIC din cadrul echipei de proiect, prof. Adina Mircea.În perioada 2014 - 2016, Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia a derulat Proiectul Erasmus + „Legends hunt. To explore. To cherish”, în parteneriat cu școli din Turcia, Italia, Polonia și Ungaria.