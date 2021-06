Hartă din anii 230-240 p. Chr., prezentată de Muzeul de Istorie

Joi, 24 iunie, de la ora 12,00, atât constănţenii, cât şi turiştii sunt invitaţi la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa (MINAC) la vernisajul expoziţiei „Mapping the Black Sea. Marea Neagră în cartografia europeană”. Expoziţia este organizată în cadrul proiectului „Black Sea Archaeology, History and Culture Portal - ARHICUP” şi are ca parteneri Municipiul Nessebar şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. În cadrul evenimentului, persoanele pasionate de istorie şi cartografie vor avea ocazia de a afla şi cine a fost Abraham Ortelius, unul dintre primii europeni care au creat hărţi istorice, inclusiv una a Mării Negre.Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 24 iunie - 29 august la etajul al doilea al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa. Aceasta prezintă, prin intermediul a 30 de postere, hărţi şi descrieri geografice, existenţa oamenilor de ştiinţă, marinari, ecleziaşti, negustori şi militari - care au depăşit toate obstacolele şi interdicţiile de dragul colectării, analizei şi furnizării informaţiilor şi a cunoaşterii.