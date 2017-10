„Haretiştii“ licenţiaţi ilegal „la distanţă“ pot arunca diplomele

Scandalul de la Universitatea „Spiru Haret” continuă

„Haretiștii“ licențiați ilegal „la distanță“ pot arunca diplomele

Ştire online publicată Joi, 16 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ecaterina Andronescu a declarat că toți absolvenții de specializări la distanță sau fără frecvență la nivel național în cadrul Universității „Spiru Haret” dețin diplome ilegale care nu vor fi recunoscute niciodată. Potrivit MEC, cifra celor care au absolvit la ID în cadrul Universității „Spiru Haret” se ridică la peste 100.000 de persoane. „Cei care au terminat la „Spiru Haret” și au parcurs forme de învățământ neacreditate, normal că nu vor intra în legalitate, iar diplomele lor nu pot fi recunoscute, fie că vorbim de studenții care au terminat în acest an sau acum cinci ani. Noi am trimis o hotărâre de guvern prin care se detaliază cum pot intra universitățile în legalitate, iar pe site-ul ministerului se detaliează centrele naționale Spiru Haret unde există specializări ilegale. Acele persoane care au diplome emise de Spiru Haret, cum ar fi diplomele emisă la ID sau fără frecvență vor fi anulate și se vor face controale de către ARACIS”, a afirmat Ecaterina Andronescu. Ministrul Educației a precizat, totuși, că în București, „Spiru Haret” are secții ID acreditate în cadrul anumitor facultăți și anumitor specializări. „În București, «Spiru Haret» are specializări acreditate la distanță, dar în rest, toate centrele din țară ID și FR sunt ilegale, iar diplomele nu sunt recunoscute și vor fi anulate”, a anunțat ministrul Andronescu.