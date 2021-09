Harababură de nedescris! Tergiversările de pe șantierul Școlii nr. 16 au condus la sacrificarea orarului elevilor

În anul 2017, contractul „Achiziţionarea serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică aferentă obiectivelor de investiţii «Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu» DALI, altele - Analiză cost-beneficiu, documentaţii pentru obţinerea avizelor/acordurilor“ a fost atribuit de Primăria Constanţa societăţii Agorapolis SRL, valoarea contractului fiind de 49.500 de lei.















Șantierul demarat anul trecut pe 14 septembrie 2020 la corpul A al școlii ar fi trebuit să se mute, după șase luni, în corpul B, data estimată de finalizare a întregii lucrări și anunțată pe panoul din fața unității de învățământ fiind 30 noiembrie 2021. Dar cum seriozitatea românească pe șantiere l-a „născut” pe proverbialul Dorel, au fost „sacrificați” elevii.







În anul 2021, biroul directorului școlii, amplasat într-un container





Luni, 13 septembrie, am asistat la prima zi de școală alături de profesori, elevi și părinți printre containerele din curtea școlii, pe post de secretariat, birou pentru director și director adjunct, cabinet medical și câteva grupuri sanitare ce au suplimentat deficitul creat de șantierul încă neterminat al corpului A. Fapt ce a determinat și regândirea orarului în trei schimburi, după ce în urmă cu o săptămână părinții erau anunțați că o parte din clase se mută la Liceul tehnologic „C.A. Rosetti”, marți, 7 septembrie, că e posibil să nu se mai mute, miercuri, 8 septembrie, că s-a rezolvat cu sălile, iar vineri, 10 septembrie, că fac ore după amiaza și că ora se micșorează.





„Deoarece reprezentanții primăriei au transmis telefonic că cele două săli primite de la constructor nu pot fi folosite de elevi, ci numai ca depozitare, clasele a III-a A, a III-a B, a IV-a A și a IV-a B vor învăța de la ora 11.00, iar clasele a V-a de la 14.30.











Durata orelor și a pauzelor va suporta următoarele modificări:



- clasele pregătitoare: ore 40 min / pauze 5 min;



- clasele I, a II-a, a III-a C, D: ore 45 min / pauze 10 min;



- clasele a III-a A, a III-a B, a IV-a A, a IV-a B, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a: ore 45 min / pauze 5 min”. Acesta a fost anunțul de început de an școlar primit de părinții elevilor de la Școala nr. 16.











Supărarea cea mai mare a fost a părinților de elevi din clasa a V-a, după cum ne mărturisea chiar o mămică: „Ne-am fi dorit măcar de la ora 12.00 să înceapă cursurile, pentru că acești copii mai au și alte activități. Copilul meu nu mai poate face un sport, nu mai poate face nimic. Ne așteptam ca după trei luni de vacanță să fie mai avansate lucrările, mai ales că pe panoul pe lângă care trecem cu toții vedem anunțată finalizarea renovării pe 1 decembrie. Părinții deja nu mai cred în acest termen. Conducerea școlii am înțeles că s-a implicat foarte mult, în schimb alte autorități nu s-au străduit pe măsura unui șantier într-o unitate de învățământ care trebuia să înceapă pe 13 septembrie în condiții normale. Noi, ca părinți, ne implicăm, facem tot ce putem, dar autoritățile nu par să fie la fel de implicate în bunul mers al activității școlilor”.











Și pentru că s-a pomenit de eforturile conducerii școlii, am stat de vorbă și cu prof. Claudia Ciobanu, director adjunct, care a declarat că, într-adevăr, din luna mai s-au făcut numeroase demersuri.





„Avem adrese scrise către mai multe instituții, cum ar fi Primărie, coordonatori de proiect, firma constructoare, dirigintele de șantier, însă răspunsuri scrise nu avem. Doar promisiuni. În momentul acesta funcționăm cu 30 de clase în 13 săli. Am renunțat la cancelarie tocmai pentru a facilita elevilor orele de curs. Am format programul școlar pentru trei schimburi pentru un număr redus de patru clase. Putem funcționa cu toată școala pe două schimburi în momentul în care primim întreg corpul reabilitat. Ni s-a oferit, totuși, posibilitatea creării unui spațiu de depozitare a mobilierului pe care îl aveam rămas de la sălile dezafectate. Suntem conștienți că există probleme în asigurarea programului zilnic, dar la momentul acesta nu putem decât să sperăm că vom intra cât mai repede în posesia corpului reabilitat”.









Culmea este, că așa cum se poate observa din fotografiile făcute în interiorul corpului reabilitat, clasele sunt gata, laboratorul pregătit, culoarele și ele, dar...







„Primăria, constructorul și proiectantul sunt insensibili la nevoile copiilor”





Părintele unui alt elev din clasa a V-a a venit cu o propunere, transmisă președintelui asociației părinților școlii, Adrian Bolohan: „Vă rog frumos să transmiteți conducerii școlii că nu este normal programul propus. I-au lăsat pe cei mai mici să înceapă la 14.30 și să iasă la 19.25???? Puteau alege clasele a VI-a sau a VII-a... Nu știu, dar ei sunt prea mici să umble noaptea la acea oră. Nu mai zic că sunt o groază de copii care fac sport, iar ca să mergi la antrenamente la ora 20 nu prea este posibil. Nu știu cum le gândesc, dar numai anapoda ies programele propuse”.















În replică, președintele asociației a transmis un mesaj părinților: „Încep prin a-mi cere scuze în numele asociației de părinți că nu am reușit mai mult, în sensul de a începe acest an școlar 2021-2022 într-o clădire nouă, la standarde europene. Dar se pare că Primăria, constructorul și proiectantul sunt insensibili la nevoile copiilor, ale părinților din cartier, dar și ale cadrelor didactice și una vorbesc și alta fac. Ne așteaptă un alt an școlar dificil, plin de necunoscut, în care lucrurile se pot întoarce la 180 grade de la o zi la alta. Depinde de noi toți să-l facem să fie mai bun. Să fim uniți, să ne sprijinim cu toții, unii pe ceilalți: părinți, cadre didactice și de ce nu și autorități publice. Doresc să facem un front comun și împreună o vom scoate la capăt. Sper ca autoritățile să se trezească pe ultima sută de metri și să se țină de cuvânt cu finalizările primului corp. Rog și cadrele didactice să fie puternice, pentru că școala, elevii și părinții au nevoie de modele”.







În luna noiembrie va fi predat primul corp reabilitat





Din partea Direcției Dezvoltare și Fonduri Europene din cadrul Primăriei Constanța ni s-a comunicat, prin purtătorul de cuvânt, că se estimează ca lucrările la corpul A să se finalizeze în luna noiembrie, iar proiectul în totalitate urmează a fi terminat în luna februarie 2022.











Conform documentului pus la dispoziție, rezultatele proiectului constau în: „lucrări de extindere a corpului C1 cu un nivel superior, inclusiv dotarea acestuia și crearea a 150 noi locuri; lucrări de reabilitare a clădirii existente; lucrări de reabilitare termică a clădirii, lucrări de reabilitare a instalațiilor (termice, sanitare, electrice); lucrări exterioare ; dotări de specialitate la clădirea existentă; lucrări destinate persoanelor cu dizabilități; lucrări de protecția mediului (plantare copaci, aducerea terenului la starea inițială). Data de începere, perioada de implementare: 28.09.2015-30.11.2021 - 75 luni”.