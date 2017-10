HANG OUT – primul festival de origine alternativă de la malul mării

Gândești altfel și nu-i lași pe alții să-ți explice cum să o faci, te simți și ești liber, ai lucruri importante de spus, te exprimi diferit și nu-ți pasă de ce crede lumea? Dacă întrunești toate aceste calități sau doar îți dorești să fii așa, ești candidatul perfect pentru noua eră a dizidenței muzicale și artistice, și te așteptăm la HANG OUT, primul festival de origine alternativă, organizat în premieră la Constanța!Chiar dacă până acum rock-ul alternativ a întregit playlist-urile diverselor evenimente de la malul mării, niciodată nu a avut propriul său festival, dedicat în exclusivitate. Asta se întâmplă, însă, acum. Astfel, pe Plaja Mackerel din Mamaia Nord vei întâlni, timp de trei zile, mulți prieteni, cele mai bune trupe necomerciale românești și cele mai nonformale modalități de exprimare artistică.Vineri, 11 august 2017, de la ora 19.30, intră cavaleria grea: Moonlight Breakfast, Robin and The Backstabbers, The Mono Jacks, Les Elephants Bizarres se prezintă la apel cu chef de muzică și de show.Sâmbătă, 12 august 2017, de la ora 14.30, încep atelierele de creație ale artiștilor tineri și nonconformiști ai acestei generații. Tattoo și tattoo cu hena, mandale, manga și character design – dimensionări artistice la vedere ale dorințelor corpurilor și minților oricui, indiferent de vârstă. Începând cu ora 19.30, Vița de Vie, OCS, Mr. Jurjak, The Amsterdams revoluționează atmosfera și pregătesc publicul pentru ceea ce urmează a fi o seară incendiară.Duminică, 13 august 2017, programul începe tot de la ora 14.30, cu atelierele de creație prezentate mai sus. Începând cu ora 19.30, invitații organizatorilor sunt ROA, Byron, Travka, Toulouse Lautrec.INTRAREA ESTE LIBERĂ.HANG OUT – Festival de Origine Alternativă este realizat de Asociația Eurocult, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Mulțumim Primăriei Năvodari, Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: ghiozdane, droguri, sticle, lasere, genți (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm), spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.