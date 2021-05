„Halal transparență și comunicare instituțională!”. Revolta unui fost director - „Vreți să ne desființați?”

Vreți să ne desființați? De ce? Pentru că derulăm 10 proiecte Erasmus+ în ultimii 6 ani? Pentru că avem promovabilitate de peste 95% la Bac? Pentru că suntem toți, profesori titulari cu rezultate excepționale, marea majoritate cu gradul I, unii chiar cu doctorate luate cinstit? Pentru că elevii noștri au premii la olimpiade naționale și internaționale (NASA, Olimpiada Geniilor), pentru că participăm la conferințe europene de tineret (YES EVENT, din 2005 anual), pentru că am reprezentat România la Bruxelles (prin competiția Euroscola)? Pentru că avem o tradiție extraordinară pe care încercăm să o onorăm? Pentru că liceul nostru a avut, permanent, absolvenți eminenți? Pentru că avem demnitate?

Vreți să ne desființați? Aveți curajul și recunoașteți public! ISJ Constanța? Consiliul Local Medgidia? Primarul orașului Medgidia? Vreți să ne desființați? Recunoașteți! În ritmul ăsta, în 2, 3 ani, ne pierdem personalitatea juridică! Asumați-vă deciziile! Ne-am săturat de vorbe. Ipocrizia, duplicitatea, impostura trebuie, totuși, să aibă o limită!



Mi-e lehamite!



Să vă fie rușine! Tuturor celor care ați decis, ați acceptat, nu ați luat atitudine! Să vă fie rușine!



Atenție, însă! Nu mor caii când vor câinii!”.





In anul școlar 2012-2013 aveam 7 clase pe nivel! Cine poate fi obiectiv, cine are răbdare, cine are curajul sincerității, poate compara numărul de clase de liceu din ultimii 8 ani, din Medgidia! Veți constata cine a primit și cine a pierdut!România Educată? O mizerie electorală, fără viziune, fără principii asumate de toți participanții la actul educativ, fără respect pentru profesori, fără fundamentare financiară, temporară, curriculară. Un basm de spus naivilor la jurnalele de seară!Vreți români educați? Nici vorbă! Vă doriți o turmă analfabetă pe care să o prostiți ușor!În 8 ani, Liceul Nicolae Bălcescu a pierdut mai mult de jumătate din numărul clase! Vreți să ne desființați? Spuneți, fraților! Nu mai lăsați capul jos, nu mai ridicați ignorant mâinile prin Consiliul Local, îndreptați-vă coloana vertebrală și faceți ceva pentru oamenii care v-au ales! Luptați-vă pentru învățământul din Medgidia!