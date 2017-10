Guvernul vrea să ajute revistele culturale cu un milion de euro pe an

Ştire online publicată Joi, 26 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Primul-ministru Emil Boc a cerut Uniunii Scriitorilor din România să facă un inventar al publicațiilor culturale românești pe baza căruia Executivul să acorde unora dintre ele un ajutor financiar al cărui cuantum nu va depăși un milion de euro pe an. Boc a făcut acest anunț după o întâlnire pe care a avut-o cu reprezentanții Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România (ANUC). „Am decis ca, pe baza inventarului pe care reprezentanții Uniunii Scriitorilor îl vor face, să asigurăm o susținere a revistelor culturale din România, în limita unei sume de bani care nu va depăși, cel mai probabil, 1 milion de euro pe an. Revistele de cultură care s-au consacrat în România și care, din cauza vremurilor mai grele în care trăim, au dificultăți de apariție, vor fi susținute de Guvern. Un guvern își poate permite să aloce 1 milion de euro pe an pentru a susține revistele de cultură”, a declarat premierul. Reprezentanții ANUC au reclamat, în cadrul discuțiilor, faptul că nu există suficiente ateliere de creație pentru artiștii plastici, observație la care Boc a răspuns susținând că este nevoie de o colaborare mai strânsă între Ministerul Culturii și autoritățile locale pentru ca artiștii să primească un sprijin mai consistent. „Este un semnal pe care îl dăm către toate administrațiile publice locale din România, că sunt importante zonele comerciale, dar la fel de importante sunt și zonele culturale dintr-un oraș sau dintr-o capitală de județ sau din capitala țării”, a afirmat Șeful Executivului. Una dintre administrațiile locale vizate ar putea fi cea constănțeană, care a tăiat tot sprijinul financiar pentru revista de cultură „Tomis”, cu o veche tradiție în oraș. Din partea Guvernului, alături de premierul Boc, au fost prezenți vicepremierul Marko Bela, ministrul de Finanțe Sebastian Vlădescu, ministrul Culturii Kelemen Hunor și președintele Casei de Pensii Doina Pârcălabu. Reuniuni similare vor fi programate trimestrial pentru eficientizarea sprijinului Executivului pentru cultură.