„Guvernul a decis: învăţământul va fi ucis!“

„Guvernul a decis: învățământul va fi ucis!“

Nu știm dacă, ieri, sindicaliștii din învățământul constănțean și-au dorit neapărat să impresioneze pe cineva din Prefectura Constanța, dar sigur afirmă că prin această acțiune și următoarele își fac „încălzirea” pentru greva generală din 5 octombrie. Dacă se va ține, pentru că între timp mai are loc, pe 29 octombrie, o întâlnire județeană a liderilor de sindicat, ocazie cu care se vor centraliza opiniile tuturor cadrelor didactice constănțene cu privire la oportunitatea acestei măsuri extreme de protest. Cert este că și astăzi, și mâine cadrele didactice își vor ocupa locul în „țarcul” special parcă amenajat pentru ca sindicaliștii să-și jelească într-un loc public bătaia de joc la care sunt supuși de Guvernul Boc. Care dă vina în luarea tuturor deciziilor pe CRIZĂ! O lege făcută în mare pripă Constantin Fogoroș, profesor de geografie la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, nu a apucat să răsfoiască stufoasa Lege a Edu-cației în forma finală asumată, în schimb știe una și bună. Că este dezamăgit de faptul că acțiunile de protest ale cadrelor didactice nu sunt luate în considerare de parlamentari, dar și de modul cum se justifică toate neajunsurile. Prin… criză. Tot de la „Eminescu” este și prof. Felicia Scolca, catedra de biologie, care consideră nejustificată graba aceasta a Guvernului de a-și asuma o lege care intră în vigoare la 1 septembrie 2010. „Este o lege ambiguă, care trebuia tratată într-o perioadă mai mare, nu așa repede, repede. A început anul școlar și noi nu știm ce să le spunem elevilor despre examene. Nici pe copilul meu nu știu cum să-l îndrum ce să învețe, pentru ce să aprofundeze. Totul este confuz!”. „Doamna ministru m-a mințit!” Declarația îi aparține chiar vice-președintelui sindicatului constănțean, prof. Mihai Contanu, care, la întâlnirea de la Palatul Copiilor a cadrelor didactice constănțene cu ministrul Educației, a întrebat cum rămâne cu decontarea trans-portului profesorilor navetiști. Moment în care Ecaterina Andronescu i-a spus că dacă ar fi studiat cu atenție ar fi observat că s-a reglementat și această treabă. „Am venit acasă, am intrat pe internet la paragraful acela unde scrie într-adevăr că abonamentele intră în finanțarea de bază. Dar ceva mai jos am descoperit că această finanțare are două componente: una de la bugetul de stat, deci care vine de la București, și una locală, în care intră toate acestea. Deci, m-a mințit doamna ministru!”. „E aberant să-i ceri unui autist să învețe fizică și chimie!” Mihaela Gherghina și Gabriela Nazâru sunt cadre didactice la Școala specială nr. 1 și s-au alăturat celorlalți colegi din învățământul de masă, sporul de 15% primit fiind considerat extrem de mic pentru munca depusă. „Acum ne-au mai introdus în programă și fizică și chimie pentru toate tipurile de deficiențe. Este o absurditate și habar nu au despre învățământul special. Nici nu cred că au lucrat vreodată cu astfel de copii. Materiile acestea au fost și mai înainte, dar pentru cei cu deficiențe ușoare sau medii. Și chiar și pentru aceștia era foarte greu, pentru că acești copii au nevoie de terapii ocupaționale, de activități ludice, cultură fizică medicală. Un transplant de creier nu poate fi posibil, dar pentru a menține o deficiență la un anumit parametru normal au nevoie de terapiile pe care vi le-am amintit și care îi ajută să se descurce singuri în viață, să-și desfășoare singuri propriile nevoi, să poată citi și să fie independenți”. „O formă lipsită de fond!” Alexandra Sălceanu, Colegiul Economic „Carol I”: „Ca toate legile din educație, principiile sunt bune, în mare, dar nu știu cum vor fi puse în practică. Spre exemplu cei 500 de euro care se vor oferi nou-născuților pentru educație nu au prevăzută nici o sursă. Apoi legea se bazează pe un procent de 7% din PIB care este nerealist și nerealizabil, pentru că în toți acești ani niciodată educația n-a avut un așa suport, mereu s-au făcut artificii din toate părțile. Chiar și propunerea sindicaliștilor ca directorul să nu facă parte din nici un partid mi se pare nerealistă. Va fi pus să semneze o declarație pe proprie răspundere prin care alege dintre calitatea de membru de partid și cea de director de școală”.