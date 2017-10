„Gust amar la Concursul naţional Made for Europe“

Primim pe adresa redacției

„Gust amar la Concursul național Made for Europe“

21 Aprilie 2010

Cu acest titlu, prof. Gabriel și Viorica Cordonescu au trimis pe adresa redacției o tristă descriere a participării echipajului de la Grup Școlar „Dimitrie Leonida” la faza națională a concursului Made for Europe, competiție a produselor finale realizate în cadrul proiectelor finanțate prin programe comunitare, desfășurat în perioada 16-18 aprilie, la Bacău. „Ne-am întors îmbogățiți de o experiență de viață și profesională, dar și cu un gust amar”. La ediția din acest an, echipa constănțeană, formată din doi elevi și trei profesori însoțitori, a participat cu produsele finale realizate în cadrul proiectului „Tinerii europeni de astăzi descoperă trecutul pentru a înțelege prezentul și a construi viitorul - SINELIMITE 2" (2007-2009), parteneriat școlar multilateral Comenius cu instituții școlare din România, Franța, Spania și Polonia. „Am fost singura instituție școlară din județul Constanța participantă la faza națională a acestei competiții, în condițiile în care județe mici aveau câte doi, trei sau chiar patru concurenți”. După care urmează descrierea lipsei de informație și a legăturii gazdelor cu participanții, chiar și disconfortul cazării generat de lipsa apei calde și a căldurii. „Concursul a început cu o întârziere de peste 30 minute din pricina dezorganizării. Gustul amar, dublat de îngrijorare, s-a accentuat odată cu informația privind timpul maxim acordat prezentării: 5 minute. Îngrijorare legată de faptul că prezentarea Power Point a produselor realizate dura 5 minute și 40 secunde! Când ne-a venit rândul, cu mult peste ora planificată, am distribuit unui juriu obosit și plictisit mapele de prezentare, porumbeii cu mesaje de pace și toleranță, șase dicționare și o mapă cu anchetele realizate. Elevii nu s-au încurcat în prezentare, dar nu au fost suficient de convingători și nu au vorbit destul de tare pentru a atrage atenția juriului preocupat să semneze niște hârtii venite în acel moment de la cealaltă comisie! Produsele finale oferite unui membru al juriului dintr-un capăt al mesei nu au circulat de la un membru al juriului al celălalt! Prin urmare, dincolo de prestația corectă, dar ușor timidă a elevilor noștri, juriul nu a urmărit nici prezentarea, nici produsele finale oferite!!!!! Poate totuși a remarcat costumele și imaginile prezentării, ne-am consolat... Suficient pentru a obține măcar o mențiune!!! Sâmbătă, 17 aprilie, gustul amar avea să fie total. După micul dejun, am mers să recuperăm produsele finale din expoziție și am constatat că majoritatea exponatelor dispăruseră!!! Am încercat, fără succes, să recuperăm parte din produsele oferite juriului. Au dispărut opt dicționare, patru mape cu anchetele realizate și două CD-uri cu toate produsele finale!!! Un exemplu elocvent de furt nu numai intelectual!!! Gust amar pronunțat! Gustul amar pe care-l resimțim nu se datorează faptului că ne-am întors acasă cu o diplomă de participare în loc de un premiu pe care, credem noi, l-am fi meritat, ci pentru că am luat parte la un șir de evenimente prost organizate, care, cu puține excepții, au scos la iveală urâtul din noi și din realitatea înconjurătoare. Rămânem totuși cu partea luminoasă a acestei experiențe: niște copii frumoși, talentați, care știu să comunice și să facă haz de necaz de aceste întâmplări hilare ale existenței. Și cu speranța că aceste lucruri vor fi de domeniul trecutului. Menționăm încă un lucru edificator: pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău nu am găsit nicio informație privind programul concursului, participanții, premianții... Doar o invitație la deschiderea oficială a concursului. Edificator și trist....”.