Grevă japoneză la UMC: „Viitorul ţării, la limita emigrării“

Grevă japoneză la UMC: „Viitorul țării, la limita emigrării“

Sub acest generic, ieri, atât la sediul Universității Maritime din Constanța, cât și la Baza nautică, studenții au purtat banderole albe, în semn de protest față de intenția guvernului de a introduce și această categorie socială în rândul celor „sacrificate”. Prin acest gest, studenții s-au mobilizat pentru a semnala că o reducere a „subvențiilor de cămine-cantine și a burselor NU este o soluție pentru scăparea țării de criza economică”, după cum se arată într-un comunicat remis redacției de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). La Universitatea Maritimă, Bogdan Budașcu, vicepreședintele ligii și student anul II la Facultatea de navigație, ne-a declarat că ar putea fi afectați de această măsură circa 1.000 de studenți, respectiv cei 800 care locuiesc în cămine plus ceilalți circa 150 de bursieri. Ieri, la prima oră, fuseseră împărțite vreo 390 de banderole albe, altele urmând a fi distribuite la orele prânzului. „Acțiunea de astăzi este una preventivă la ceea ce am aflat pe surse, dar în măsura în care guvernul o va aplica și protestele noastre se vor intensifica. Luăm în calcul și solidarizarea cu greva generală din 31 mai”, a declarat Budașcu, la rândul său „căminist”, de loc din Galați. În general, unui student îi sunt necesari cam 500 lei pe lună, pentru a trăi la limita decenței: 120 lei chiria la cămin, 300 lei pentru masă, la care se adaugă un abonament pe mijloacele de transport în comun și un altul la internet. Întrebat cum va reuși să facă față unei eventuale reduceri a subvenției, Filip Poalelungi, student din Tulcea, anul I la Facultatea de Navigație, ne-a declarat că se gândește în primul rând la familia lui, la ajutorul căreia va trebui să apeleze, dar și la faptul că nu va mai ieși atât de des cu prietenii. În contextul în care, la nivel național, există un număr de 300.000 de studenți pe locuri bugetate de la stat, o reducere a subvenției de masă și cazare cu 15% și a burselor cu 25% ar aduce o sumă infimă și fără ajutor guvernului, însă probleme mari studenților. Reamintim că, pentru burse, statul cheltuie 69 lei per student, 25% însemnând 17 lei economie. Circa 20.000 de studenți din centrele universitare: București, Constanța, Galați, Iași, Suceava, Târgu-Mureș, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Craiova, Petroșani, Baia-Mare, Alba-Iulia, Hunedoara, Timișoara, au protestat cu banderole albe pe parcursul întregii zile. ANOSR consideră că un Guvern responsabil trebuie să întocmească o strategie capabilă să scoată țara din impas și nu să aducă mai multe probleme, sacrificând studenții. Lezarea drepturilor studenților, doar pentru a-i alinia cu celelalte categorii sociale, nu ar fi o decizie responsabilă și nici etică. Aceste forme de sprijin nu asigură în continuare un minim de masă și cazare garantat de stat. „Astfel, în contextul în care cazarea costă deja mai mult decât bursa, riscăm să ne batem joc de viitorul țării. În situații de criză nu ar trebui să se reducă și să nu se mai investească în educație, deoarece tocmai soluțiile pentru scoaterea României din criză vor veni din partea tinerei generații“, se precizează în comunicatul ANOSR.