GREVĂ ŞI TENSIUNI LA ŞCOALA 30 DIN CONSTANŢA. CARE SUNT NEMULŢUMIRILE

GREVĂ ȘI TENSIUNI LA ȘCOALA 30 DIN CONSTANȚA. CARE SUNT NEMULȚUMIRILE

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Școala nr. 6 din Constanța ar putea dispărea, în curând. Instituția se află, în prezent, în situația de a fi comasată cu altă instituție. Iată memoriul cu argumentele pentru care corpul didactic al Școlii nr. 30 Gheorghe Țițeica nu doresc noua structură de organizare:„Către Inspectoratul Școlar Județean ConstanțaÎn atenția Doamnei Inspector Școlar General, Zoia Gabriela BucovalăStimată Doamnă Inspector General, Colectivul de cadre didactice și personalul nedidactic din Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța a luat la cunoștință de intenția Consiliului Local și a Inspectoratului Școlar Județean Constanța de a transforma Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Titulescu” în structură a unității noastre de învățământ. Considerăm că această măsură ar duce la consecințe defavorabile pe termen lung, dintre care le enumerăm pe cele mai grave. În primul rând, prestigiul câștigat în timp de Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța se datorează muncii asidue a cadrelor didactice implicate. O astfel de măsură ar distruge capitalul pozitiv de imagine pe care instituția l-a dobândit datorită calității actului educativ oglindit în rezultatele elevilor noștri la Evaluări Naționale, concursuri și olimpiade. În al doilea rând, fuziunea presupune preluarea cheltuielilor pentru plata utilităților, salariilor și a altora suplimentare de către Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța ce, conform finanțării per-capita, dispune de sume mai mari decât Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Titulescu”. În timp s-au făcut numeroase investiții prin finanțare bugetară și extrabugetară, dar aceasta nu-și permite susținerea unei alte structuri, deoarece deja grădinița-structură existentă „Hensel și Gretel” necesită, an de an, cheltuieli de reabilitare. În plus, avem cunoștință că se intenționează repartizarea unei alte grădinițe în administrarea școlii noastre, ceea ce va genera dificultăți financiare. În al treilea rând, colectivul de cadre didactice din Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Titulescu” este, în proporție de 90%, titular în sistemul național de educație și deține gradul didactic I, ceea ce va conduce, din cauza numărului insuficient de elevi și a scăderii populației școlare, la situații de restrângere totală sau parțială de activitate. De asemenea, este afectat și personalul nedidactic al școlilor ce fuzionează, care va fi redus la jumătate, conform normelor în vigoare. Nu în ultimul rând, distanța dintre cele două școli este mare, ceea ce nu justifică intenția dumneavoastră de a crea această structură, pentru Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Titulescu” existând instituții școlare de stat mai apropiate. Nici pentru Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, ce este suprapopulată la nivel primar, aceasta nu este o soluție, întrucât nici școala dorită să devină structură nu oferă un spațiu suficient desfășurării programului de la nivel primar în același interval orar. O parte a Școlii Nr. 6 „Nicolae Titulescu” este deja închiriată către instituții de învățământ particular- Școala Postliceală „Henri Coandă” Constanța, nerămânând decât un număr redus de clase libere. De asemenea, menționăm că direcționarea elevilor din sectorul arondat Școlii Gimnaziale Nr. 6 „Nicolae Titulescu” către Școala „Gheorghe Țițeica” nu este o soluție, deoarece clasele noastre au deja un număr mare de școlari. Derularea procesului instructiv-educativ se face cu un efort foarte mare și cu implicare din partea cadrelor didactice care au chiar și clase de 34, 35 și 36 de elevi. Ținem să precizăm că am aflat despre această hotărâre miercuri, 13.01.2016, din surse neoficiale, ceea ce ne îndreptățește să considerăm ca a existat intenția de a ne pune în fața unui fapt împlinit. Prin urmare, considerăm că nu s-a acordat importanță informării necesare într-un astfel de demers complex, ce vizează cadre didactice, elevi și părinți, ca parteneri sociali într-un dialog deschis și transparent. În concluzie, vă rugăm să reanalizați această situație care are numeroase aspecte delicate și să luați o hotărâre care, în timp, nu ar avea decât efecte negative pentru elevi, părinții acestora și pentru cadrele didactice. Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, membre de sindicat în totalitate, își anunță intenția de a lupta împotriva acestei decizii, prin orice mijloace legale, conforme cu statutul lor și să atragă atenția întregii opinii publice constănțene asupra unei hotărâri politico-economice care ar zdruncina din temelii climatul educativ din instituția noastră. Suntem convinși că, mai ales în an electoral, niciunul dintre cei aleși nu dorește implicarea într-un scandal mediatic ce va fi defavorabil tuturor. Anexăm prezentului memoriu copia procesului-verbal încheiat în data de 14.01.2016, în cadrul ședinței de sindicat a cadrelor didactice din Școala Gimnazială Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” Constanța.“