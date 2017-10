Greva generală de mâine se lasă cu absenţe în catalog

Greva generală de mâine se lasă cu absențe în catalog

Cu ceva timp înainte de încheierea discuțiilor de ieri, de la Ministerul Educației, fostul lider al Federației Educației Naționale, Cătălin Croitoru, venise cu zvonul unei posibile amânări a grevei, ca urmare a neîntrunirii majorității de participare. Mai apoi, însă, spre orele prânzului, s-a dat verdictul: GREVA GENERALĂ VA AVEA LOC PE 22 APRILIE. Total nemulțumiți de concluziile discuțiilor, dar mai ales de faptul că ministrul Daniel Funeriu nu s-a arătat deloc impresionat de greva generală ce urmează să paralizeze învățământul românesc, liderii principalelor sindicate din învățământ rămân în continuare nemulțumiți de prevederile noii Legi a Educației, dar și de reducerea salariilor din învățământ. „Pe noi ne-ar fi interesat discuții pe proiectul de lege, pe drepturile pe care le pierdem, titularizare, etc. Și tocmai pe aceste aspecte discuțiile au fost foarte subțiri”, a declarat secretarul general al Federației „Spiru Haret“, Tudor Spiridon. Secretarul general al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Liviu Marian Pop, a declarat la ieșirea de la discuții că a fost vorba de o întâlnire pe fugă, o discuție axată pe revendicările pe care federațiile le-au adus la cunoștința ministerului. „La Constanța, Bacul se va desfășura normal!” Declarația aparține prof. Elena Buhaiev, inspector școlar general. Datele centralizate la Inspectoratul Școlar Județean Constanța relevă faptul că nu există niciun pericol ca proba de bacalaureat programată în unele licee în data de 22 aprilie să aibă de suferit. „Cei câțiva profesori care vor intra în grevă vor fi înlocuiți cu alte cadre didactice”. Întrebată dacă elevilor li se vor pune absențe, prof. Buhaiev a declarat „că atât timp cât o probă de examen se poate desfășura, 22 aprilie poate fi considerată o zi nor-mală de școală, deci se vor pune absențe elevilor care nu se prezintă”. Suntem convinși, însă, că acest lucru va rămâne la latitudinea conducerilor unităților școlare, pentru că atunci când un profesor îți spune să nu vii la oră pentru că el este în grevă, nu vedem de ce tot el ar fi cel care are de suferit. Comisia județeană de organizare a bacalaureatului poate să reprogrameze examenul, acolo unde desfășurarea acestuia nu va fi posibilă din cauza grevei dascălilor, dacă înlocuirea membrilor comisiilor de examinare nu poate fi realizată în timp util. Studenții de la „Ovidius” nu se arată interesați de grevă Întrucât Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) le cere studenților din toată țara să se solidarizeze cu cadrele didactice în grevă și să nu intre la cursuri joi, 22 aprilie, am încercat să aflăm care este poziția studenților constănțeni. Raluca Paraschiv, liderul acestora de la Universitatea „Ovidius”, ne-a declarat că aseară urma să aibă loc o întâlnire cu mai mulți reprezentanți ai studenților, dar cel mai probabil vor merge la cursuri joi. „Mai este puțin și intrăm în sesiune și majoritatea colegilor mei nu se arată încântați să piardă o zi de cursuri”. Gabriel Andone, liderul de la Universitatea Maritimă Constanța, a precizat că liga lor este afiliată Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, care urmează să organizeze în perioada următoare acțiuni la nivel național. „Totuși, pe 22 aprilie, vom fi alături de profesorii noștri, dar nu neapărat prin neparticiparea la cursuri”, a declarat tânărul. Reamintim că nemulțumirile liderilor studențești pleacă de la faptul că rezoluția semnată de studenții din zece centre universitare este tratată cu superficialitate, niciuna din propunerile de modificare cuprinse în rezoluție neregăsindu-se în varianta de act normativ transmisă către Parlament.