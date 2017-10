Greva generală a profesorilor se naşte cu forcepsul

Greva generală a profesorilor se naște cu forcepsul

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și-a propus ca, în următoarele două luni, să consulte membrii din teritoriu, pentru a decide oportunitatea declanșării unei greve generale în învățământ. Până va trece FSLI la acțiune, ieri, am stat de vorbă cu lideri sindicali constănțeni, pe tema reușitei unui astfel de demers. Prof. Mihai Contanu, vicepreședinte SLSIP Constanța, a declarat că va fi necesar un referendum la care să răspundă pozitiv cel puțin 70 sau 80% dintre membrii de sindicat, pentru a se putea miza pe o prezență „confortabilă”: „În numeroasele vizite pe care le-am avut prin unitățile de învățământ, am fost întrebat dacă nu facem chiar nimic, pentru că ne-au culcat de tot cu legile lor actualii guvernanți. Din păcate, am constatat, însă, că, atunci când trebuie să trecem concret la fapte, foarte mulți se retrag și acțiunile sindicale din ultima perioadă au eșuat lamentabil”. Valentina Luncanu, liderul sindical de la Grupul Școlar Cumpăna, ne povestea cât de triști sunt colegii săi chiar și în ziua de salariu: „Numai dacă ne unim și toate școlile intră în grevă generală, punând lacăt pe uși, atunci vom putea spera să fim băgați în seamă”. Pe de altă parte, Ecaterina Stănășel, lider sindical la Școala nr. 16, consideră inuman modul cum Guvernul împinge profesorii la acțiuni de stradă și care, în cele din urmă, ar conduce chiar la economii la bugetul statului: „Este revoltător ce se întâmplă cu cadrele didactice ale acestei țări”. De asemenea, FSLI va lansa o inițiativă legislativă de modificare a Legii educației naționale, principalele modificări dorite de sindicaliști vizând menținerea clasei a IX-a la liceu, titularizarea în învățământ prin concurs național, menținerea reducerii cu două ore a normei didactice pentru profesorii gradul I cu minimum 25 de ani vechime, decontarea navetei pentru personalul din învățământ, reducerea cu trei ani a vârstei de pensionare pentru toți profesorii și o componență a consiliilor de administrație ale școlilor în care cadrele didactice să fie majoritare. Primele proteste se preconizează a fi pichetări la Guvern și la Ministerul Educației.