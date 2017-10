Greva din învăţământ a primit o derogare

Greva din învățământ a primit o derogare

Astăzi, între orele 15 și 16, sindicatele din învățământul preuniversitar, respectiv FSLI, FSI Spiru Haret și FEN, vor picheta sediul Ministerului Educației cu circa 300 de persoane. După acțiunea de pichetare protestatarii se vor deplasa spre Piața Universității.Printre protestatari nu vor exista și sindicaliști constănțeni, după cum ne-a declarat prof. Ioana Purcărea, întrucât s-a considerat, la nivel național, că ar fi presupus un consum prea mare.Ieri, la sediul sindicatului constănțean se lua pulsul țării, prof. Purcărea discutând cu colegii din alte județe cu referire la mobilizarea pentru greva generală anunțată inițial pentru luni, 23 ianuarie. „Am o rază de speranță înainte de orice statistică. Am vorbit adineauri cu colegul de la Călărași și mi-a spus că i-a fost confirmată participarea a circa 96% din cadrele didactice. La Constanța încă centralizăm răspunsurile colegilor până mâine la ora 14. Întrucât decizia unei greve generale a fost luată prea din scurt, s-a decis ca până marți, 24 ianuarie, ora 15".Liderul sindicatului învățământului constănțean și-a exprimat speranța că măcar pentru o zi se va putea bloca tot sistemul educațional românesc, și acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai probabil joi, 26, respectiv vineri, 27 ianuarie. „S-a terminat cu grevele pașnice, de avertisment, pentru că le-a ajuns cuțitul la os colegilor mei”, a declarat același interlocutor. Și ne-a exemplificat tristul caz al unei tinere profesoare de istorie de la Colegiul Tehnic Pontica, înscrisă la doctorat, și care din cauza salariului umilitor, de doar 800 de lei, e obligată să meargă pe jos spre Biblioteca Județeană.În cazul în care va fi întrunit procentul de sindicaliști participanți la greva generală până marți, 24 ianuarie, ora 15, miercuri cadrele didactice constănțene se vor mobiliza pentru a pune lacătele pe școli joi și vineri.De ce vor grevă?Reamintim că decizia de organizare a unei greve generale în învățământ are la bază faptul că în anul 2012 nu se acordă nici o majorare a salariilor personalului din învățământ, astfel încât nu se poate recupera reducerea cu 25% a salariilor, operată în baza Legii nr. 118/2010. Nu se ia în calcul nici eșalonarea plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, până în anul 2016.Alocarea pentru finanțarea învățământului, prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 a unui procent de 2,3% din PIB și prorogarea, până la data de 1 ianuarie 2013, prin Legea nr. 283/2011, a alocării, pentru finanțarea învățământului a minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv constituie un alt motiv de grevă.Și nu în ultimul rând, măsura luată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de a nu se mai reține cotizația de sindicat pe statul de plată.Atât sindicatul din învățământ, dar așa după cum am observat și manifestanții ieșiți în stradă dezavuează practica de asumare a răspunderii guvernamentale, pe proiectele de legi esențiale, ca de exemplu Legea educației naționale, Legea de modificare și completare a Codului muncii, Legea dialogului social, Legea privind sistemul unitar de pensii publice, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice etc.