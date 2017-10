Grafică, pictură şi muzică italiană în „Culoare şi sunet”

La Muzeul de Artă Constanța,

Grafică, pictură și muzică italiană în „Culoare și sunet”

Sala „Alexandru Ciucurencu” a Muzeului de Artă din Constanța va găzdui astăzi, de la ora 16, vernisajul expoziției semnate de doi colegi de facultate: Constantin Grigoruță și Valter Paraschivescu. „Dedicăm acest eveniment plastic deschiderii celei de-a patra ediții a Festivalului Primăvara poeților”, ne-a declarat prof. Grigoruță. Manifestarea are și un invitat special, în persoana lui Paolo Proromo (Italia), care va acompania evenimentul cu muzică italiană. Vernisajul este susținut de Florin Sicoie, director al Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, și de Doina Păuleanu, directorul muzeului gazdă. Și dacă despre prof. Constantin Grigoruță am avut ocazia să scriem în repetate rânduri, el fiind, dincolo de catedră, un recunoscut artist plastic constănțean, despre Valter Paraschivescu am aflat că este de origine din Ploiești, absolvent al Academiei Naționale de Artă „Nicolae Grigorescu” București, 1983, și membru al UAP, filiala Ploiești. Din 1981 participă la toate saloanele de pictură și grafică, naționale și județene. Are la activ 18 expoziții personale, 10 premii și peste 30 de participări la expoziții de grup în țară și străinătate.