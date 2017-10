Grădiniţele particulare, o alternativă tentantă, dar costisitoare

Între 300 și 1.000 de lei pe lună

Grădinițele particulare, o alternativă tentantă, dar costisitoare

Pentru foarte mulți părinți, primul gest al desprinderii cotidiene de puiul lor îl constituie înscrierea la grădiniță. Majoritatea suntem tentați, la început, să ne avântăm către alternativa privată, pentru confortul nostru psihic că acolo unde dai un ban primești condiții pe măsură. Iar oferta chiar este tentantă, totul este să ai răbdare să colinzi toate aceste instituții de gen, ca să nu regreți mai târziu auzind de la alți părinți în parc, cât de bine este dincolo… La ora actuală, în județul Constanța funcționează 18 grădinițe particulare, dintre care 10 au regim de autorizație de încredere. De la Adriana Popescu, inspector școlar de specialitate învățământ particular, am înțeles că, pe parcursul timpului, denumirea autorizației a variat. „Practic e același lucru cu autorizația de funcționare provizorie și este primul pas care permite funcționarea pe o perioadă de probă după un ciclu de învățământ. Adică peste patru ani pot cere acreditarea”. Gândite să acopere, în general, zone ale orașului unde nu există prin apropiere o instituție de stat, oferta educațională a grădinițelor particulare întrece uneori puterea de „absorbție” a unui pitic de grupă mică. Spre exemplu, am asistat la o serbare de Moș Crăciun la care prichindeii au avut de recitat poezii în patru limbi și am constatat că nu le-a fost deloc ușor. Nici lor, dar nici profesoarelor. Gestul nu făcea decât să justifice, eventual, o sumă de bani măricică pe care părinții o achitaseră la înscriere. Și apropo de tarife… Grădinița „La Nouvelle Generation”, situată pe b-dul I.C. Brătianu, oferă pentru cei 400 lei pe lună ore de engleză, franceză, germană, dans modern, pictură și altele, la care se adaugă 150 lei transportul de la și spre casă. La Grădinița „Căsuța cu povești”, situată pe str. Romană nr. 27, tariful lunar este de 800 lei, la care se adaugă 160 lei transportul. Situată pe str. Constantin Brătescu nr.17, Grădinița „Racor” oferă atât alternativa programului normal, contra sumei de 320 lei, ori a programului prelungit - 420 lei. Pentru această din urmă categorie, se adaugă și cele trei feluri zilnice de mâncare procurate în sistem catering, adică încă vreo 600 lei. Despre oferta grădiniței confesionale „Sfinții Martiri Brâncoveni”, de pe str. Dumbrava Roșie nr. 57, am vorbit cu directorul Adrian Chiagă. Unitatea oferă trei alternative de program: program normal, până la ora 13, contra sumei de 380 lei, program mediu ce include și masa - 520 lei și program prelungit - 640 lei. Se face intensiv engleza nivel Cambridge, câte cinci ore pe săptămână, germana - a doua limbă străină, un curs de educație pentru viață (unde copiii învață tainele bunelor maniere), teatru de păpuși (un actor vine și se joacă cu micuții), dar și un atelier de creație. Pentru înscrierea la programul normal oferit contra sumei de 300 lei, părinții își pot înscrie copiii la Grădinița „Arlechin”, str. Gh. Marinescu nr. 3. Același program normal, dar cu 400 lei, oferă și Grădinița „Căsuța Magicienilor”, cu diferența, majoră, că aici se oferă și un curs de fastrakids. Nu neapărat pentru că aparține de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” sau pentru că se numește Grădinița Academia Piticilor, oferta educațională a acestei instituții ne-a surprins prin… amploare. Sau poate pentru că, spre deosebire de reprezentanții celorlalte instituții care s-au temut să ne vorbească prea mult despre oferta lor, aici Cătălina Cacenco ne-a convins ce-am putea pierde dacă nu îi alegem. Celor două alternative de program - normal (de la 8 la 13, pentru 400 lei) și prelungit (de la 8 la 17, pentru 600 lei) li se atașează trei pachete de ofertă educațională. Primul este standard și cuprinde curriculumul național de predare bilingvă. Al doilea este standard 2 plus curriculum extins, respectiv studiul matematicii, al unei alte limbi străine, computer plus consiliere psihopedagogică și care costă 450 lei la program redus și 650 lei la program prelungit. Cel de-al treilea pachet se intitulează Academicus creativ și este compus din standard plus activități prin formă de joc legate de fizică, chimie, biologie, geografie, pictură, chiar și gimnastică, cursuri susținute de profesorii Colegiului „Mircea”. Acesta costă 500 lei la program normal și 700 lei la program prelungit. Concluzionând, pentru a alege alternativa privată a învățământului preșcolar, trebuie să ne orientăm foarte bine asupra diferenței față de cel de stat, unde și aici se studiază foarte serios și se învață dacă educatoarele chiar își doresc să lucreze cu copiii, onorându-și astfel statutul de formatoare ale viitorilor elevi. Cât despre partea financiară, alocația de hrană pe zi poate ajunge cel mult la 8 lei plus contravaloarea consumabilelor achiziționate lunar de fiecare părinte, plus opționale cum ar fi engleza de două ori pe săptămână cu 120 lei plus paznic 4 lei plus dansuri 140 lei plus calculator…