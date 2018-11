Grădinița "Azur", la standarde europene. "Noi privim copiii ca pe copiii noştri, cu suflet de mamă"

Grădinița "Azur", la standarde europene. "Noi privim copiii ca pe copiii noștri, cu suflet de mamă"

În prezent, Grădinița cu Program Prelungit „Azur“ este una dintre cele mai căutate și apreciate grădinițe din județul Constanța. Profesionalismul cadrelor didactice și modul lor de lucru cu cei mici i-au determinat pe foarte mulți părinți să aleagă această unitate de învățământ pentru copilașii lor. Despre grădiniță și toate lucrurile frumoase care se petrec aici, zi de zi, am discutat cu directorul acesteia, prof. Ecaterina Radu.- Doamna director, care este motivul pentru care părinții aleg grădinița dumneavoastră?Orice părinte studiază mai întâi „piața”. Fiecare merge, vizitează instituțiile preșcolare și fiecare încearcă să aleagă ce este mai bun pentru copilul lui. Strategia mea se axează pe următorul lucru: dacă văd că un părinte vine pentru prima dată la noi, îl invit să meargă și la alte grădinițe. Unii se miră, se uită ciudat la mine, se uită și în jur și nu înțeleg de ce îi trimit și în altă parte și abia după aceea le explic, pentru că nu toată lumea are aceeași percepție și aceleași așteptări de la sistem, pentru copilul personal, pentru că numai părintele este cel care își cunoaște cel mai bine copilul și atunci, în funcție de ceea ce vede, în funcție de oferta grădiniței, de condițiile oferite, alege ce i se potrivește cel mai bine. Când intrăm în detalii și le arăt setul de documente pe care trebuie să-l atașeze la dosar, am ceva specific acolo, inventat de mine, o cerere cu cerințe speciale, pe lângă cererea de înscriere, în care îl rog pe fiecare părinte să treacă în termeni simpli tot ce consideră că ar fi un detaliu pe care noi, ca profesioniști, l-am descoperi un pic mai greu. De exemplu, dacă cel mic a avut niște probleme de sănătate, dacă face alergii, dacă are anumite fobii, este necesar ca ei să ni le spună. De-a lungul timpului, am avut copii cu fobii aparent ciudate, unii la furnici, alții la întuneric.- Cum îi ajutați pe acești copii să treacă peste aceste stări?Pe noi aceste informații ne ajută foarte mult, pentru că folosim povestea terapeutică, o metodă pe care o recomand din tot sufletul pentru absolut toți copiii. Specialiștii recunosc efectul acestor povești terapeutice, dar pot fi și povești inventate de părinți, care nu trebuie să aibă o formă sofisticată, ci focusată exact pe problema pe care o are copilul. Este foarte ușor de inventat o poveste în care problema celui mic să fie pusă pe seama altor personaje și atunci copilul simțind că este doar spectator, poate analiza la un nivel foarte serios și matur situația. Apoi, acolo, în subconștientul lui, se fac niște conexiuni, legături și atunci el intră într-o comparație, verbalizează această comparație și spune că el nu face anumite lucruri și dă dovadă de mult curaj. În plus, noi privim copiii ca pe copiii noștri, cu suflet de mamă. Nicăieri, în nicio instituție nu te învață să simți psihologia copilului. Există atât de multe strategii, în toate lucrările de foarte bun calibru, dar important este să existe o transpunere didactică corectă. Important este ca toate acestea să îl facă pe cadrul didactic pe care îl ai în subordine să înțeleagă lucrurile acestea, pentru că sunt atât de multe lucruri aparent simple, dar când încerci să le aplici nu-ți ies, și atunci nu este deloc jenant pentru un director să meargă în clasă să țină demonstrativ niște activități sau niște secvențe de activitate, fără să lezeze orgoliul cadrului didactic, prin joacă, spre exemplu. Desigur, este foarte importantă metoda de abordare, atât a omului matur, cât și a copilașului. Este esențial ca ambii, atunci când deschide ușa grădiniței, să simtă acea stare de bine, să apară zâmbetul pe buze, chiar dacă în ziua respectivă are un necaz.- Ați reușit să renovați vara aceasta grădinița. Ce intenționați să faceți mai departe?Este felul nostru de a fi. Aceasta nu este doar o activitate din această vară. Această activitate a început în anul 2012, când mi s-a dat această sarcină, pe care am primit-o cu onoare și emoție, pentru că mă întrebam dacă pot face față sau nu unui loc nou, cu altă mentalitate. Veneam de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, școală europeană, de un înalt calibru, cu oameni foarte bine pregătiți profesional și cu o altă viziune. Veneam într-o grădiniță de cartier, cum i se spunea atunci. Arăta dezolant și am început lupta cu mine și apoi tot ce însemna mentalitate, oameni etc.- Cum arăta în urmă cu șase ani grădinița „Azur”?În urmă cu șase ani, totul era distrus, dar nu doar instituția noastră se afla în această situație. Multe unități de învățământ aveau nevoie de sprijinul primăriei, pentru că într-o grădiniță este exact ca acasă, se mai strică mereu câte ceva și când nu s-a investit vreme de foarte mulți ani, este și mai greu. Așa că, le-am luat pe rând. Am început cu acoperișul, pentru că aici curgea în clase, apoi am reparat țevile și am insistat cu documente care să demonstreze că trebuie schimbate. Într-un final, am demonstrat că tot cârpind și reparând, se cheltuie mai mult ca atunci când ai face totul nou, de la început. În plus, suntem singura instituție de învățământ preșcolar care deține autorizație de incendiu de la ISU.- Care este minusul unității al cărei director sunteți?De când am venit aici, mă chinui să rezolv problema curții. Aici au existat, inițial, niște copaci cu rădăcinile deasupra solului, iar când era o furtună se clătinau foarte tare și îmi era teamă să nu cadă peste copii. În final, au rămas niște cratere, dar pe care le-am acoperit. În grădiniță, dacă aș vrea să mai schimb ceva nu aș avea ce, dar curtea mai trebuie completată cu un loc de joacă, eventual, și ar fi necesară o extindere, pentru că suntem solicitați din ce în ce mai mult.