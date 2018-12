Grăbiţi-vă! Ultimele bilete la concertul tradiţional "Viena Classic Christmas"

Grăbiți-vă! Ultimele bilete la concertul tradițional "Viena Classic Christmas"

Sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 19.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, va avea loc concertul tradițional al orchestrei din Viena, intitulat „Viena Classic Christmas”. Acesta se va desfășura sub bagheta magică a maestrului Willy Buchler, care aduce, pentru al optulea an consecutiv, fascinația muzicii autentice vieneze în România.Dragi constănțeni, grăbiți-vă, pentru că nu mai sunt disponibile decât 30 de locuri, acestea având prețul de 80 lei, 100 lei sau 150 lei, în funcție de locul ocupat în sală.Anul acesta, spectacolul veritabil vienez va avea în plus o componentă vizuală, prin grația corpului de balet Pegani, alcătuit de prim-balerinii Romina Kolodziej și Vladimir Snizek.Organizatorii susțin că spectacolul autentic vienez va aduce spectatorilor români o premieră care va completa tabloul fabulos al Vienei Imperiale - grația corpului de balet, care va crea o poveste diferită pentru fiecare piesă muzicală, cu o coregrafie și costume diferite, special create pentru a da viață muzicii nemuritoare a Dinastiei Strauss.Coregrafia poartă semnătura celebrei balerine Raffaela Pegani, o artistă cu o carieră îndelungată împreună cu Strauss Festival Orchestra Vienna. Romina Kolodziej a studiat la Opera de Stat din Viena și este prim-balerină la Teatrul Național Slovac din Bratislava. La rândul său, Vladimir Snizek este balerin, coregraf, manager, având o agendă încărcată, cu turnee în toată lumea.La ora actuală, Strauss Festival Orchestra Vienna este un ansamblu de top al Vienei, loial autenticității vieneze și având o caracteristică personală, care constă în farmecul și bucuria de a face muzică la cel mai înalt nivel artistic.Totodată, orchestra fascinează auditoriul din întreaga lume cu îmbinarea desăvârșită a jovialității cu profunzimea artistică. Fondată în 1978 de legendarul dirijor Peter Guth, cel mai mare specialist în Strauss din zilele noastre, Strauss Festival Orchestra Vienna a primit în rândurile sale muzicieni excepționali, păstrându-și de-a lungul timpului supremația între marile ansambluri vieneze de gen.Mai mult decât atât, artiștii sunt recunoscuți pe plan internațional pentru virtuozitatea și măiestria lor, câștigând de-a lungul timpului nu doar admirația publicului, cât și pe cea a criticilor.★ ★ ★În fiecare an, din spectacolele lor nu lipsesc celebrele „Danube Mermaid (Donauweibchen)”, o arie construită în jurul unei povești de dragoste imposibile, dintre un prinț austriac fascinat și îndrăgostit de o sirenă izvorâtă din apele Dunării, dar și „Hunting polka (Auf der Jagd)”, ambele compoziții de-ale lui Johann Strauss Jr. Și pentru că nu au mai rămas decât câteva zile până la Crăciun, din program nu va lipsi nici tradiționalul colind „Jingle Bells”.