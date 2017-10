Goran Bregovic, concert la Quando Beach Mamaia

Goran Bregovic revine la Constanța și anul acesta, el urmând să susțină, sâmbătă, 2 septembrie, începând cu ora 19.30, un concert la Quando Beach Mamaia. De data aceasta, însă, pentru prima oară, artistul va sosi la Mamaia împreună cu orchestra sa, „Wedding and Funeral Orchestra”, pentru un show de neuitat, anunță organizatorii.La ora actuală, Goran Bregovic este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști balcanici, legătura sa cu România fiind foarte strânsă.Cu o carieră de peste 45 de ani, i-a cucerit cu muzica sa pe ascultătorii de pe întreg mapamondul, colaborând cu artiști precum Iggy Pop, Eugene Hutz (Gogol Bordello) sau Cesaria Evora, compunând chiar pentru filme celebre. Dintre acestea, amintim: „Time of the Gypsies”, „Arizona Dream” și „Underground”, toate sub regia lui Emir Kusturica.Biletele la concert costă între 90 și 190 lei.