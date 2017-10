Google şi-a modificat logo-ul pentru a celebra centenarul Robert Doisneau

Google și-a modificat logo-ul pentru a celebra centenarul Robert Doisneau

Robert Doisneau este renumit pentru sau imaginea Le Baiser 1950 de l’Hôtel de Ville (Saruta de Hotel de Ville), o fotografie a unui cuplu saruta pe strazile aglomerate ale Parisului. Robert Doisneau a fost numit Chevalier (Cavaler) al Ordinului National al Legiunii de Onoare in 1984.Robert Doisneau a fost cunoscut pentru imaginile sale modeste, jucaus, ironic si de juxtapuneri amuzante, clase sociale, se amesteca si excentrici in strazi contemporane de la Paris si cafenele. Influentat de activitatea de André Kertész , Eugène Atget , si Henri Cartier-Bresson , in peste douazeci de carti Doisneau a prezentat o viziune fermecator de fragilitatea umana si viata ca o serie de momente linistite, incongruente.Robert Doisneau a fost unul dintre cei mai celebri fotografi francezi, cunoscut pentru faptul că întreaga sa carieră s-a documentat despre poporul francez, fiind un naționalist convins. Camera sa căuta în viață de zi cu zi irealul și dorea să surprindă profunzimea naturii umane, care spunea el că se poate citi pe chipul oricăruia dintre noi.Robert Doisneau s-a născut în anul 1912, în regiunea Gentilly, din Franța, a lucrat o perioadă ca fotograf industrial și de publicitate la Renault, iar începând cu anul 1948 la Vogue Franța. A lucrat acolo până in 1951 când s-a întors la pasiunea lui, fotojurnalismul și fotografierea străzilor și oamenilor din Paris.Robert Doisneau a fost influențat de André Kertész, Eugène Atget și Henri Cartier-Bresson, iar în cele peste 20 de cărți ale lui a prezentat o viziune fermecătoare despre fragilitatea umană și viața ca o serie de momente linștite dar pline de însemnătate. Robert Doisneau a acordat o importanță neobișnuită jocurilor de stradă ale copiilor, pe care le tratează cu seriozitate și respect. În onoarea sa s-au înființat mai multe școli primare ce poartă numele acestuia.Sursa: Agenția de Investigații Media