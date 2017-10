Goana după rechizite - tradiţia de început de an şcolar

Goana după rechizite - tradiția de început de an școlar

Cu doar câteva zile înainte de începerea școlilor, părinții au luat cu asalt magazinele, pentru a asigura rechizitele copiilor, dar și vestimentația impusă în special pentru ciclul primar. În acest context micuții sunt, de cele mai multe ori, părtași ai căutării febrile alături de părinții lor. Pentru copiii care vor intra în clasele mici, părinții pot scoate din buzunar, în funcție de buget și pretenții, chiar și 500 de lei pentru un „echipament” complet pentru școală. Astfel, pentru fete, un sacou costa 150 lei, o fustă 89 lei, un sarafan 129 lei și o cămașă valorează 79 lei. Pentru băieți, prețul unei cămăși este de minim 49 de lei, o vestă și o pereche de pantaloni costă 99 de lei, în timp ce un set format din sacou și pantalon valorează 199 lei. Pentru orele de educație fizică este necesar un trening, cu prețuri cuprinse între 65 și 180 de lei. Părinții cu pretenții și bugete mai mari pot achiziționa costume sport care pot atinge valoarea de 200 lei. Încălțămintea este unul dintre cele mai costisitoare elemente din necesitățile copiilor, prețurile pantofilor fiind cuprinse între 65 și 160 de lei. Manualele școlare pentru clasa I, sunt se pare, mai scumpe decât cele care se impun claselor mai mari. Astfel, indispensabilul abecedar valo-rează 18.90, la fel și manualul de matematică, aceeași valoare având-o și cele de clasa a II-a și a III-a. În schimb, manualele auxiliare sunt mai scumpe, respectiv 21.90 lei („Să deslușim tainele matematicii” pentru clasa a II-a) și 19.90 („Ghid metodic de abilități practice li educație tehnologică” pentru clasele I – IV). Părinții care au copii în clasa a IV-a trebuie să scoată din buzunar 10.90 pentru manualul de geografie și 11.90 pentru cel de istorie. Spiderman, Barbie și Batman scumpesc rechizitele Paradoxal, ghiozdanele ating cele mai mari prețuri atunci când trecem de capitolul vestimentație, prețurile lor ajungând la 123 lei (imprimate cu Batman), 105 lei (Barbie style, dar și 79 lei (pentru fanii Spiderman). Prețul caietelor variază între 0.59 lei (A5, 48 de file) și 4.2 lei (A5, 48 de file, cu spiră și ilustrate cu personaje din desene animate). Blocurile de desen ating cote mari din punct de vedere al costurilor, ajungând chiar la 78 de lei, pentru clasele mai mari. Pixurile, cariocile și marker-ele au prețuri cuprinse între 1.9 lei și 26 de lei, în timp ce un penar atinge valoarea de 40.7 lei (imprimat cu Power Rangers) și 43.80 (cu Winnie the Pooh). Părinții recunosc că rechizitele și uniformele sunt destul de scumpe, dar sunt necesare: „I-am luat fetei uniformă, m-a costat 95 lei, iar pe manuale am dat 100 lei, a fost destul de scump, și încă nu am terminat de cumpărat tot”, a spus Avram S., mama unei fetițe de clasa a IV-a. În timpul școlii, la cheltuielile părinților se vor adăuga cele pentru pachetul cu mâncare al copilului, diferite evenimente organizate de clasă (excursii, vizite la muzee), atenții pentru învățătoare cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie, precum și pentru fondul clasei, care încă se colectează în multe școli. În toată țara, numărul elevilor care vor fi înscriși, anul acesta, în clasa I va fi de 230.000, după cum estimează Ministerul Educației.