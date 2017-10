Goana după învăţătoare. "Părinţii caută branduri, adică numele şcolii"

1

spiritul de turma.Urmati-l,ca nu puteti ganditi singuri

Vrajeala.Se duc la pomul laudat ca oile,spiritul de turma functioneaza perfect.Merg la invatatoarea x ca e buna..Cine a zis ca e buna?ca da tone de teme acasa si cumpara zeci de culegeri din care cat lucreaza la clasa cu ele?meritul e in mare parte al parintilor,care stau acasa si fac atatea teme cu copilul.Acum vreo 3-4ani se ingramadeau la scoala 29,ca apoi sa se planga ca stau intr-o clasa 3m/2m si ca sunt foarte multi in clasa,adica 35,ca e galagie in clasa,ca sunt multi si sala e mica..Ia socotiti cate minute ii revin intr-o ora fiecarui copilas,daca ora este de 45 de minute,pana ii linisteste pe toti,mai trec 5 minute,ca x s-a impins cu y,ca l-a stropit la baie pe z.Asadar,cate minute revin fievarui copil?ce performanta vrei atunci?daca parintii ar gandi mai departe,merg la scoala respectiva ca mi-a zis xuleasca ca al ei copil a luat FB pe linie si note mari la concursuri..Poate copilul tau nu are capacitatea copilului aleia,poate tu nu esti disponibil sa lucrezi acasa cat lucreaza aia de ti-a recomandat scoala..Cel mai bine a ilustrat o femeie de serviciu la o scoala cu renume,o bunicuta,care si-a dat copilul la una de cartier,spunand:ma uitam in caietele nepotului si ma uitam la doamna la care venise care oile buluc in scoala in caiete..Al meu nepot facea mult mai multe la scoala de cartier.Cat priveste acele concursuri,subiectele le stiu unele dintre metodiste de seara,se schimba bareme ca sa ia copilul nu stiu carei inspectoare punctaj maxim.Chinuiti copilul degeaba sa va laudati voi apoi ca parinti ce copii destepti aveti,ca asta demonstreaza punctajul.Nu uitati ca se lucreaza cu materialul clientului,daca copiii care pricep repede si au cei 7 ani de acasa se duc la astfel de scoli,ele nu mai au mult de lucru cu acei copii,majoritatea stiu sa citeasca cand ajung la clasa 0.Daca comportamentul copilului vine dintr-o familie educata,in care perintele issufla respect copilului,atunci e usor sa modelezi.Meritul unui invatator este sa aduca un copil care nu stie nimic la nivelul celor care vin cu un bagaj mare deja cand pornesc in clasele primare.Ce merit au aceste doamne care au performante cu copii inzestrati,ca sa zic asa?tone de lectii date pentru acasa,asa fixeaza copilul cunostintele,dar voi aveti impresia ca doamna x dupa care fug toti i le-a fixat.Bafta in alegerea doamnei potrivite,dupa renumele auzit la coltul strazii si dupa povestile altor mamici.Sper ca acel FB pe linie va incalzeste cumva,dragi parinti.Eu una am facut alegerea cu sufletul,nu dupa renume.Am prietene care regreta si acum faptul ca au ales clase suprapopulate ptr copilul lor.Acel after school facut de invatatoare dupa ore le salveaza si pe ele si pe parinti de vina.Ele ca nu fac cat tb la clasa,ca nu ai cum,nu ai timp la 35 de copii si parintii,ca nu mai tb.sa faca nimic acasa cu ei,isi spala pacatele platind pentru educatia copilului,ca isi permit.Cine nu isi permite,ramane la nivelul a trei lulele facute in clasa.E frumos sa le auzi pe unele mame ca merg in scoala si vor sa inscrie copilul la dna x."Tb sa va planificati nasterea copilului in functie de asta",le-a raspuns o directoare palmat.In ce hal s-a ajuns.Nu uitati ca scolile cu renume cer si sume exorbitante,fondul clasei,scolii etc.Asadar,fiecare alege ce crede ca e mai bine ptr copilul ei,eu una sunt impacata si multumita cu alegerea facuta.Ar tb.sa fie o limita de 30 maxim,desi legea spune 25.Isi fac multe mamici mutatie,platesc 250 de euro ptr mutatie, ca sa duca copilul la scoala respectiva.Isteria e mare,showul a atins cote grotesti.Vina e a inspectoratului, care permite ca la o clasa sa fie un numar mai mare de 30,ceea ce mi se pare deja f. mult.Daca merge x, care e persoana influenta la inspectorat si pune presiune pe inspector,se schimba lucrurile instant.Societatea romaneasca este la ultimul nivel de degradare in privinta coruptiei.Sper sa puteti explica copilului de ce unii copii au anumite drepturi si altii nu,doar ptr ca parintii au bani si dau spaga.Totul se reduce la bani.P.S.aceste scoli primesc copii cu Ces?au copii de la orfelinat?au copii din familii destramate,fara posobilitati financiare de a plati fondul clasei si sumele exorbitante pe care le cereti?pp. ca nu,ca nu ar mai avea "performante" cu ei atunci.Atunci ce va recomanda ca fiind o scoala buna?ca aveti punctaj 100 de la copii cu IQ foarte mare?asta se poate obtine in orice scoala de oriunde.