Goana după clasa 0. Ce probleme au apărut la Constanţa

Goana după clasa 0. Ce probleme au apărut la Constanța

Oficial, înscrierile în clasa pregătitoare decurg fără probleme la Constanța, deși luni au început după ora 11.00, și nu de la ora 9.00, cum era prevăzut inițial. Întârzierea s-a datorat unui blocaj al aplicației de înscriere, însă explicațiile oferite de instituțiile oficiale nu au fost suficient de convingătoare pentru părinții care au constatat că au făcut degeaba drumul până la școlile din circumscripția lor școlară. Părinții din localitate au prioritate la înscrieriO situație controversată a apărut la Școala cu clasele I-VIII nr.18 "Jean Bart" din Constanța după ce părinții care au dorit să își înscrie copiii în clasa pregătitoare au observat că graficul de înscrieri afișat de conducerea unității de învățământ nu coincide cu programul afișat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. În urma unei plângeri primite pe adresa redacției ziarului nostru, am aflat că la Școala cu clasele I-VIII "Jean Bart" din Constanța nu au început încă înscrierile în clasa pregătitoare și că directorul a hotărât să stabilească un grafic diferit de înscrieri. "La Școala 18 nici nu se pot înscrie copiii la pregătitoare, pentru că a decis directorul că cei mici se înscriu de săptămâna viitoare. Acum doar clasa 1. Deci părinții care au mers conform graficului publicat de minister ...au făcut cale întoarsă. La noi ca la nimeni, hotărăște cine vrea ce și cum", se arată în mesajul postat pe site-ul www.cugetliber.ro . Potrivit programului afișat pe site-ul ISJ Constanța, etapa I de înscriere atât în clasa pregătitoare, cât și în clasa I, are loc între 5-16 martie, la toate unitățile de învățământ, însă părinții care s-au dus ieri să își înscrie copiii în clasa pregătitoare la "Jean Bart" au avut o surpriză: între 5 și 9 martie au loc înscrieri doar pentru clasa I, iar înscrierile în clasa pregătitoare au fost programate pentru perioada 12-16 martie. Contactat telefonic, directorul școlii, Viorel Ceoriceanu, a afirmat că refuzul de care s-au lovit părinții ieri este doar un zvon și că, de fapt, în această perioadă au loc înscrieri atât în clasa pregătitoare, cât și în clasa I: "Nu s-a refuzat nimănui înscrierea, se poate verifica și la Inspectorat. Noi am trecut un grafic, dar se pot înscrie oricând, am hotărât să fie o săptămână pentru clasa pregătitoare și o săptămână pentru clasa I ca să evităm aglomerația. Cum să-i refuzăm, când noi vrem să-i atragem?". În apărarea sa, directorul afirmă că această primă etapă este rezervată celor care au domiciliul în apropierea școlii, părinții care sunt din altă localitate sau care fac parte din altă circumscripție școlară fiind invitați să revină în etapa a II-a. "Vă zic eu, nemulțumirea vine probabil din faptul că nu s-au putut înscrie cei care nu sunt în circumscripția școlară sau sunt din alte localități. Nu am avut ce face. Pentru aceștia există și etapa a II-a", a mai adăugat Viorel Ceoriceanu. Uite reclamația, nu e reclamațiaÎn ceea ce privește numărul de reclamații primite la Inspectoratul Școlar Județean, purtătoarea de cuvânt a ISJ, Maria Moga, a declarat că ieri au apărut, într-adevăr, reclamații, însă majoritatea a fost în legătură cu blocajul aplica-ției de înscriere. "Au fost mai multe școli din Constanța care au avut probleme, însă problema s-a remediat, iar acum aplicația funcționează normal", a afirmat Maria Moga. Cât despre situația de la Școala cu clasele I-VIII "Jean Bart", se pare că la ISJ nu se știe nimic despre asta și că nu există, de fapt, nicio reclamație oficială. În Constanța, din totalul de 10.500 de recenzări, 4.500 de elevi au optat pentru clasa 0, iar până în momentul de față s-au înscris peste 1.000 dintre aceștia. Ce este clasa 0Clasa pregătitoare sau clasa 0 este o clasă intermediară în care pot fi înscriși copiii care au 6 ani împliniți până la data de 31 august 2012 sau care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2012. Copiii care au făcut grupa pregătitoare la grădiniță pot fi înscriși de părinți direct în clasa I, în timp ce copiii care nu au făcut decât grupa mare la grădiniță trebuie înscriși în clasa 0. Procesul educațional pentru clasa pregătitoare este unul special: nu se învață decât patru ore pe zi și, cu toate că prezența este obligatorie, nu se pun note. Din programa clasei 0 fac parte materii precum comunicarea în limba română, muzică și mișcare, educație pentru societate, arte vizuale și lucru manual și dezvoltare personală.