GLOBURILE DE AUR 2015. Care sunt cele mai bune filme. Lista completă

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

"The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, și "Boyhood", de Richard Linklater, au fost desemnate cel mai bun film-comedie, respectiv cel mai bun film-dramă, la cea de-a 72-a gală a premiilor Globul de Aur, care a avut loc duminică seară, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles (California).Cel mai bun film - dramă: "Boyhood"Cel mai bun film - comedie/ musical: "Grand Budapest Hotel"Cea mai bună regie: Richard Linklater ("Boyhood")Cel mai bun rol principal masculin într-un film - dramă: Eddie Redmayne ("The Theory of Everything")Cel mai bun rol principal masculin într-un film - comedie/ musical: Michael Keaton ("Birdman")Cel mai bun rol principal feminin într-un film - dramă: Julianne Moore ("Still Alice")Cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/ musical: Amy Adams ("Big Eyes")Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj: J.K. Simmons ("Whiplash")Cea mai bună actriță în rol secundar într-un lungmetraj: Patricia Arquette ("Boyhood")Cel mai bun scenariu: Alejandro González Iñárritu, Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris Jr. ("Birdman")Cel mai bun film de animație: "How to Train Your Dragon 2"Cel mai bun film străin: "Leviathan" (Rusia)Cea mai bună coloană sonoră: Jóhann Jóhannsson ("Theory of Everything")Cel mai bun cântec: "Glory" din "Selma"Cel mai bun serial de televiziune musical/ comedie: "Transparent"Cel mai bun serial de televiziune - dramă: "The Affair"Cel mai bun film de televiziune/ miniserie: "Fargo"Cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie/ musical: Gina Rodriguez ("Jane the Virgin")Cea mai bună actriță într-un rol principal într-un serial de televiziune - dramă: Ruth Wilson ("The Affair")Cea mai bună actriță în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Maggie Gyllenhaal ("The Honorable Woman")Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie/ musical: Jeffrey Tambor ("Transparent")Cel mai bun actor în rol principal într-un serial - dramă: Kevin Spacey ("House of Cards")Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Billy Bob Thornton ("Fargo")Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Joanne Froggatt (" Downton Abbey")Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Matt Bomer ("The Normal Heart")Cecil B. DeMille Award: George Clooney