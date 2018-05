Giacomo Puccini vă invită…la festival

Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” găzduiește, începând de sâmbătă, 5 mai, Festivalul „Giacomo Puccini”, eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea marelui compozitor.Primul spectacol este „Boema”, în regia lui Ognian Draganov și scenografia lui Boris Stoinov, iar celelalte trei se vor juca în week-end-urile următoare.Soliștii care vor urca pe scenă sunt Nicoleta Ardelean, Răzvan Săraru, Ioan Ardelean, Constantin Acsinte, Marius Eftimie, Stela Sârbu, Laurențiu Severin, Andrei Băican, Cristian Parmac, Iulian Bratu. Totul se desfășoară sub bagheta dirijorului Gheorghe Stanciu.Pentru cei care sunt interesați să meargă la toate spectacolele, prețul unui pachet este de 60 de lei pentru publicul larg și 50 de lei pentru pensionari.Artiștii le-au mai pregătit constănțenilor în acest weekend o surpriză. Ei vor readuce misterul pe scenă, în cadrul spectacolului „Magic Swing”, care va avea loc, duminică, 6 mai, începând cu ora 19.00. Concepția spectacolului este semnată de Gabriela Dobre, care spune că sugestia realizării piesei i-a fost oferită de unul dintre colegi, solist în acest spectacol, baritonul Cristian Parmac. Ulterior, ea a dezvoltat ideea, într-o deplină armonie de idei și colaborare cu Iulian Ghencea, coregraful acestui proiect și cu asistentul-coregraf, Petronela Iordache. „Tuturor ne era dor de muzica plină de romantism a anilor ‘30, ‘40, ‘50, ‘60, de șlagărele nemuritoare ale acelor timpuri și ne-am dorit să le dăruim publicului nostru drag, îmbrăcate în haina prețioasă a dansului. De aceea, melodiile interpretate live, precum „Only you”, „Strangers in the night”, „Sing, sing, sing”, „Love me tender”, „Rum and coca cola” sau „Chatanooga choochoo” sunt ilustrate cu grație sau virtuozitate prin momente de balet clasic, neoclasic, jazz și dans sportiv, într-o scenografie simplă, dar completată de trăirile intense pe care le reflectă această muzică fără egal, în frumusețe și trăinicie. Spun trăinicie, pentru că aceste șlagăre, care au bucurat și însuflețit generațiile bunicilor și părinților noștri, au același impact și asupra tinerilor, transced temporalitatea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gabriela Dobre.Din distribuție fac parte: Daniela Vlădescu, Cristian Parmac, Adrian Pârlea, Raluca Daraban, Maria Cernat, Iulian Bratu, Veronica Răceală, Octavian Minea și Bogdan Ocheșel, balerinii Sorin Gâlcă, Marian Basarabeanu, Renata Soares (Brazilia), Adelaida Sanchez (Columbia) și Francesco de Benedictis (Italia), precum și mult premiații dansatori sportivi Horia Gabriel Iordache, Andreea Guțu, Cristian Alexandru Panduru, Andreea Daniela Pieptea și Mălina Gabriela Prian.