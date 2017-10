Ghiozdanul de coşmar! "Este o gravă problemă, copiii noştri sunt în suferinţă"

1

ruxacul meu are cam 7 kg.ruxacul copilului meu are zilnic peste 8 kg.Pentru atrocitatile la care sunt supusi copii nostrii suntem de vina noi ca parinti in primul rand.Apoi vin temele pentru acasa.cate 40 de exercitii la matematica pentru weekend.Exista o Doamna care ,,preda,, matematica si care NU EXPLICA absolut deloc copiilor cum se rezolva tema pentru acasa iar copii sunt suprasolicitati aiurea,fara logica.In cazul meu atrocitatile la care este supus copilul provin de la Scoala nr 7 Remus Opreanu,unde sunt anumiti profesori care fac experimente pe copii nostrii.Rezolvarea?Meditatii costisitoare,platite saptamanal plus copii mai obositi decat bunicul la 80 de ani.Sa luam atitudine ca parinti,sa ne protejam copii!