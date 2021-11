Ghinioanele unor candidați care au sperat să ajungă directori de şcoli sau licee din Constanţa

Din cele șapte respingeri, trei îi aparțin unei singure candidate – cândva viceprimar - care a reușit să obțină note sub 7 la trei interviuri. Astfel, pentru funcțiile de director și director adjunct la Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă a fost notată cu 6,6, respectiv 6,2. Pentru interviul la funcția de director al Școlii gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a obținut nota 6, iar pentru postul de director la Liceul Teoretic Murfatlar nu s-a mai prezentat.





Tot fără succes, avea să se înscrie pentru patru funcții o altă candidată. A fost respinsă cu nota 6,6 pentru funcția de director adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, s-a retras de la interviurile pentru funcția de director adjunct de la Școala gimnazială nr. 37 și Liceul economic „Virgil Madgearu” (unde este titulară). În schimb, a obținut nota 7 la interviul pentru funcția de director la „Madgearu”, evaluare prea mică, însă, pentru a putea ocupa postul câștigat de actuala directoare, cu nota 9.





De ghinion a fost urmărită și o fostă inspectoare școlară care a trecut cu succes de proba scrisă, dar nu a reușit să-și împlinească dorința de a se întoarce director fie la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol (unde a picat interviul cu nota 6,6), fie la Școala gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” (unde a obținut nota 7,4, dar a fost surclasată de actuala directoare, care și-a reconfirmat postul cu nota 9,6).



Urmează etapa contestaţiilor şi a memoriilor





Reamintim că este declarat „reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție. În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare: a) este declarat „reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu; b) este declarat „reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează sau c) este declarat „reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.





Și dacă la proba scrisă au existat șase contestații, s-ar părea, în schimb, că la proba interviului vor exista mai multe, chiar și memorii la Ministerul Educației, ceea ce era de așteptat, în condițiile în care din comisia de examinare au fost prevăzuți doi reprezentanți ai unității de învățământ, dintre cadrele didactice titulare, aleși - chipurile - prin vot secret de către consiliul profesoral și care, în unele cazuri, am auzit că și-ar fi exercitat atribuțiile... cu stoicism.





Cele 15 comisii de la Constanța au ca președinte un inspector școlar, iar ca membru și un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local, precum și un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari și foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate în recrutarea resurselor umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management instituțional și/sau management educațional.





Din calendarul concursului național ediția 2021 au mai rămas următoarele etape:



Până pe 8 decembrie - Desfășurarea probei de interviu



Până pe 10 decembrie - Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu



13 decembrie - Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ.



20 – 22 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).





Dar până atunci vom mai reveni!





La finalul primei săptămâni de interviuri, din cele 143 programate, au fost promovate cu notă maximă 43, mulți dintre candidați fiind actuali directori care își reconfirmă astfel competențele și despre care ați putut afla în articolul „Directori de şcoli şi licee, reconfirmați pe funcții cu note de 10 la interviu”. Dar, ca în orice competiție, există și... ghinioane, care ar fi interesant de scos în evidență. Nu înainte de a adresa felicitări și celor picați la interviuri, pentru simplul fapt că au reușit să treacă de acea probă scrisă, care unora le-a pus „stop” carierei de manager.