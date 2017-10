"Gheorghidiu era frustrat, nu se poate să iubeşti o târfă" / Ce perle au scris elevii, la simulare

"Gheorghidiu era frustrat, nu se poate să iubești o târfă" / Ce perle au scris elevii, la simulare

Miercuri, 09 Martie 2016.

După rezultatele dezastruoase ale elevilor de gimnaziu care au susținut simularea Evaluării Naționale, profesorii se așteaptă la rezultate foarte slabe și la simularea Bacalaureatului. Tezele elevilor de la proba de Limba Română, pe care au susținut-o luni, sunt pline de greșeli și exprimări ce pot concura cu succes la titlul de „perle”, scrie Adevarul."E profundă tema poeziei, nu îți poți da seama de ea, poetul e cam visitor și se stinge ușor-ușor în lume.””Versurile au la bază jertfa, fiind cum am spus mai sus o bijuterie, trebuie să cadă în noapte și să se stingă în roua rozelor.””Eu nu utilizez internetul pentru cărți, eu vorbesc cu prietenii pe facebook, stau la chat cu ei, îmi caut prieteni noi, mai dau cate un like din cand în când când vad câ cate un scriitor care postează ceva pe perete, dacă e smecher dau și share.””Cartea nu este promovată pe internet, aștia în fiecare an greșesc subiectele.””Stefan Gheorghidiu era frustrat, nu se poate sa iubesti o târfă, aia vroia bani mai ales ca a dat de ăla la Odobești. Ce prost stă după fundul femeii?””În opinia mea romanul ,,Moromeții’’ are la bază tema iubirii dintre Ștefan si Ela.””Romanul Ion cuprinde 6 părți adica 6 carți și a fost scris în 17 zile, semn că va sfârși grav Ion. A fost omorat cu o furca care o ținea tatăl Anei în grajd.”