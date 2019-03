Gheorghe Ungureanu, propus cetăţean de onoare al Constanţei

Gheorghe Ungureanu, propus cetățean de onoare al Constanței

Cotidianul „Cuget Liber” a propus, de curând, ca directorul Casei de Cultură a Sindicatelor, Gheorghe Ungureanu să primească titlul de cetățean de onoare al Constanței. Propunerea este susținută de filiala Dobrogea a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, Clubul Umoriștilor Constănțeni „Prăvălia cu Umor” și Cenaclul Literar „Mihail Sadoveanu”, ai căror președinți (Dan Norea, Ioan Damaschin și Aurel Lăzăroiu) au semnat în cursul zilei de ieri, la sediul ziarului, documentele ce vor fi depuse la Primărie.













Aceștia consideră că directorul Ungureanu merită din plin această distincție, în semn de recunoaștere a contribuției sale la promovarea culturii în străvechea cetate a Tomisului.







„În cei 17 ani de când se află la conducerea instituției, domnul Gheorghe Ungureanu l-a transformat în prima instituție culturală a României. Astăzi, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța au loc mai multe spectacole decât în oricare teatru din țară. În fiecare lună, aceasta găzduiește, în medie, zece spectacole din toate genurile, de la teatru la muzică ușoară, folk și muzică populară, fără a lua în calcul și spectacolele pentru copii. În același timp, instituția contribuie la dezvoltarea mișcării culturale și sportive din municipiul nostru. Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța găzduiește repetițiile unor formații de dansuri populare, formații de muzică ușoară și populară, cursuri de dans, balet și teatru, cursuri de șah, reuniunile unor cenacluri literare și numeroase lansări de carte, activități în care sunt angrenați sute de copii, tineri și vârstnici”, a declarat Ion Tița Călin, colegul nostru, care a avut ideea de a-i oferi lui Gheorghe Ungureanu acest titlu.







El spune că managerul Casei de Cultură a adus pe scenă artiști din foarte multe țări și organizează acțiuni pentru toate categoriile de vârstă, încercând în mod constant să stimuleze viața culturală a Constanței.







Mai mult decât atât, pentru că este un bun manager, instituția reușește an de an să se autofinanțeze din activitățile organizate, fără să beneficieze de sprijin financiar din partea nimănui, plătind aceleași taxe și impozite ca orice alt agent economic. Desigur, de-a lungul timpului, meritele directorului Casei de Cultură Constanța în promovarea și susținerea culturii naționale au fost răsplătite prin numeroase diplome, distincții și medalii din partea organizațiilor din lumea artistică. În plus, în urmă cu cinci ani, la propunerea unor asociații ale artiștilor, Președinția României i-a acordat acestuia ordinul „Meritul cultural în grad de cavaler”, iar în 2017, Arhiepiscopia Tomisului i-a acordat distincția „Crucea Sfântului Andrei”.







Tocmai de aceea, susțin reprezentanții celor trei organizații, el trebuie recunoscut ca o personalitate de mare valoare și de către comunitate. „Acest director merită să fie cetățean de onoare, pentru că este bine să recunoaștem și meritele unor astfel de oameni, mai ales că activitățile organizațiilor din care facem parte au tengențe cu această instituție culturală”, a declarat Ioan Damaschin.







La rândul său, Aurel Lăzăroiu a spus că el consideră că ceea ce fac ei acum, se înscrie perfect în seria acțiunilor de cinstire a valorilor. „Domnul Ungureanu face parte din categoria acelor oameni care susțin actul de cultură, îl promovează și le oferă tuturor clipele de liniște de care avem atâta nevoie”, a adăugat el.