Gevat Ismet Nejdet părăseşte Inspectoratul Şcolar

8

ISJ=SRL

...nu doream sa mai revin asupra problemelor scolii! ...si mai ales ce sa intaml a in ISJ. De ce? Pentru ca, aici noi comentam, facem dezvaluiri, iar ei o dus tot asa de bine-mersi, din afacere, in afacere! ...adica bac-admitere-simulare-titularizare! Toate sunt, pentru o buna parte din ..oamenii mulcii care conduc destinele invatamantului o mai mare sau mai mica afacere. Asa a fost si pentru inspectorii de la resurse umane! cunosc acest compartiment de pe vremea in care era condus de un distins profesor de lb. romana, destoinic altminteri si cu mari merite in epoca defuncta, Benone Mogosanu! Va dati seama in ce epoca! ..in care daca erai prin cu mata in sac iti dadeai foc la valiza! ...Numai ca la ISJ nu se judecau lucrurile decat dupa alte criterii. Toata lumea facea presiuni pentru o suplinire sau o titularizare in Constanta! ..cele mai banoase erau insa suplinirile. Ca sa stiti care era situatia in oras se mentineau sub diferite motive foarte multe catedre pentru suplinire pentru ca de aici picau in fiecare toamna cele mai multe plocoane (adica cam intre 5 si 10 mii lei). Prioritare erau ordinile venite de la partid! ..nu se pputea refuza nevasta, fiica, nora sau ginerele unuia sau altuia! Chiar si acestia cotizau sume mai modeste! Apoi veneau sefii care nu puteau fi refuzati din politie, justitie si alte domenii... posturile care ramaneau erau negociate, direct sau indirect, la sange. Practica asta s-a amplificat dupa'89! ...Sefii tuturor partidelor au preluat vechle obiceiuri ale partidului unic. ISJ-ul nu poate refuza nici o cerere pentru ca nu se stie cine vine la guvernare....cat despre partea financiara, ce sa mai spunem?....dezmat total! ...si fara perdea!...sigur ca inspectorii acestia au stiut tot timpul sa mimeze inteligent, chipurile sa-ti dea sfaturi, altminteri, cum au fi avut obrazul sa intanda mana sa ia?...Nenea asta Popescu care a venit acum la ISJ, -si care in treacat fie spus, nu o sa faca pureci multi, nu este strain de aceste practici. Poate misiunea lui este tocmai sa faca loc altei persoane la Resurse umane!...pentru ca aici este marea batalie! ...de la directori mai castiga din cand in cand o mica plocoleala, Resursele devine o afacere rentabila. Un fel de SRL unde nu prea investesti, insa castigul este urias....