Gest impresionant al studenţilor medicinişti. "Sunt mulţi copii care luptă pentru supravieţuire…"

Gest impresionant al studenților mediciniști. "Sunt mulți copii care luptă pentru supraviețuire…"

De cinci ani încoace, avem șansa de a consemna impresionanta inițiativă a studenților străini de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității „Ovidius”, care, împreună cu colegii lor mediciniști români și Asociația Împreună pentru Viitor Constanța, organizează în prag de sărbători Caravana Respectului.Alimente, produse de igienă, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte au fost oferite în dar de către studenți, copiilor din 16 familii nevoiașe și părinților acestora din satul Siminoc, care se luptă să-i mențină la școală și să le ofere o educație. Familiile au fost selectate cu sprijinul prof. Nicoleta Neacșu, director al Școlii cu clasele I-VIII „Adrian V. Rădulescu” din Murfatlar, criteriul principal fiind ca micuții să meargă la școală sau grădiniță.50 de copii l-au primit pe Moș Nicolae mai devreme anul acesta, cu cadouri utile și frumoase. De asemenea, Caravana a mai adus și medici - dr. Camelia Pană, dr. Loredana Pazara, dr. Daniela Gherghe Dușa, dr. Monica Tudorache și conferențiar Monica Vasile -, care au oferit consultații de specialitate tuturor beneficiarilor, precum și recomandarea de a face investigații mai amănunțite celor cu probleme de sănătate.„Când am început această acțiune, am știut că nu va fi ușor, pentru că nu suportăm să vedem oamenii suferind atât de mult și atât de mulți copii care se luptă să supraviețuiască. Nu înțelegem de ce viața le arată fața urâtă a sărăciei de la o vârstă atât de fragedă. Unii cred că tinerii și-au pierdut valorile, alții cred că tinerii se gândesc numai la distracție. Nu. Nouă ne pasă! De fiecare dată, încercăm mai mult să ajutăm. A cincea oară am organizat cea mai mare caravană de până acum. Noi, viitori doctori, suntem devotați să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi. Asta este ceea ce trebuie să facem. Să dăruim! Dăruiești când ai mai mult, dăruiești când ai mai puțin, important este să dăruiești. Aceasta este misiunea noastră. Să dăruim și să educăm noile generații să o facă și ele. Investim în viitor! Cine știe, poate cândva, lumea va fi mai bună”, declara Spiros Vlachos, student grec și coordonator al Caravanei Respectului.Însă cea mai mare bucurie a venit la o zi după activitate, când prof. Neacșu, directorul școlii, a transmis inițiatorilor un mesaj emoționant: „A fost ceva unic pentru ei. Astăzi, la școală, copiii erau îmbrăcați, încălțați și aveau pachet. Am avut lacrimi în ochi…” v v vAm aflat că mai sunt școli în municipiu care se mobilizează să organizeze astfel de caravane săptămâna aceasta.